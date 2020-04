Abwasser was ist zu tun?

Wie behandelt man das Abwasser sachgemäß?

Wer Wasserverbrauch in den Industrienationen beträgt zur Zeit ca. 140 Liter pro Person und Tag. Das meiste davon landet im Abfluss über Bad, Küche und WC.

Ohne moderne Abwasser Technik wäre der Abfluss relativ schnell verstopft und eine professionelle Rohrreinigung wäre notwendig.

Genau betrachtet, könnte viel davon durch Regenwasser ersetzt werden. Doch der Großabnehmer Industrie benötigt Unmengen von Wasser und produziert dadurch teilweise auch umweltschädliches Abwasser.

Abwasser wird in der Regel über den Abfluss in den Kanal geführt. Und mit der Zeit wird an eine Rohrreinigung notwendig.

Eine andere Art von Abwasser entsteht durch Regen und Niederschläge. Dieses gelangt unter anderem auch in Sickergruben.

Auch das sogenannte Fremdwasser Abwasser, welches durch Schäden in der Bausubstanz entsteht, gelangt dann in die Kanalisation.

Grundsätzlich gibt wird in Trockenwetter Abfluss und Regenwetter Abfluss unterteilt.

Unterscheidung von Abwasser

Der Abwasser Fluss

Ist das Abwasser sauber, dann kann´s in den Fluss

Zum Trockenwetter Abfluss gehört das gesamte häusliche Abwasser. Dabei befindet sich das Schmutzwasser aus Bad, Küche und WC.

Sickergruben beziehungsweise Klärgruben können in manchen Fällen das Abwasser auffangen. Das Wasser aus Industrieanlagen weist oft deutlich mehr Verschmutzung als dasjenige in Privathäusern auf.

Da das Abwasser aus der Industrie oftmals chemisch belastet ist, muss es in hauseigenen Kläranlagen vorgereinigt werden, damit es als Abwasser in den Abfluss gelangen darf. Die belastenden Stoffe unterscheiden sich nach Art der Industrieanlage.

Das Abwasser beispielsweise aus der verarbeitenden Industrie ist anders belastet, als das Abwasser aus der nahrungsverarbeitenden Industrie.

Die Stoffe könne somit anorganischer oder organischer Natur sein. Hierbei empfiehlt es sich eine regelmäßige Rohrreinigung von einer Rohrreinigungsfirma durchführen zu lassen.

Bei Landwirten mit Tierhaltung fällt eine weitere Gattung von Abwasser für den Abfluss an. Hierbei handelt es sich um tierischen Exkremente, die reichlich Ammonium und Nitrat aufweisen.

Laut Gesetzgeber darf das benutzte Abwasser nicht ungereinigt in das Grundwasser sichern. Denn hier lauert eine große Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier.

Krankheitserreger können sich im Schmutzwasser vermehren und über das Trinkwasser in die Haushalte gelangen.

