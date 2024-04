Acies wird Teil der BuildTec Software Group

Wildpoldsried (DE) / Silkeborg (DK) – Die BuildTec Software Group, eine dynamische europäische Plattform, die sich auf innovative Softwarelösungen für die Bau- und Handwerksbranche spezialisiert hat, freut sich, die neue Zusammenarbeit mit dem dänischen Softwareanbieter Acies A/S („Acies“) durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung bekannt zu geben.

Als Unternehmen mit 45-jähriger Geschichte ist Acies ein dänischer Anbieter von Konfigurations-, Manufacturing Execution Systems- („MES“) und Produktionsplanungssoftware für Fenster-, Türen- und Küchenhersteller. Die Lösungen von Acies erfüllen die komplexesten branchenspezifischen funktionalen Anforderungen, die bei der Konstruktion, Konfiguration, Validierung und den Herstellungsprozessen von Fenstern, Türen und Küchen auftreten.

Im November 2023 legte die BuildTec Software Group mit der Übernahme des dänischen ERP-Softwareanbieters für das Handwerk, E-KOMPLET A/S, den Grundstein für den Ausbau ihrer Präsenz in Skandinavien. Neben Acies A/S und E-KOMPLET A/S vereint die BuildTec Software Group, hinter der die Bregal Unternehmerkapital GmbH steht, weitere renommierte Marken mit einem Kundenstamm von insgesamt über 20.000 Kunden. Dazu gehören SEMA, weltweit führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen für den Holzbau, Treppenbau und die Blechbearbeitung, WGsystem, ein Anbieter von kaufmännischer Software für verschiedene Handwerksbetriebe, Compass, der führende Softwareanbieter für den Treppen-, Holz- und Fensterbau mit Schwerpunkt CNC-Anbindung und Werkstattorganisation sowie Hausmann & Wynen, die mit den Marken Powerbird und Sitara auf ERP-Lösungen für Elektriker und andere Handwerksbetriebe spezialisiert sind. Seit Januar 2024 gehört auch die GLASER Programmsysteme GmbH mit ISBCAD, einer auf die Aufgaben in der Bauplanung abgestimmte CAD-Lösung, zur BuildTec Software Group.

„Mit diesem Neuzugang verstärken wir unsere Gruppe deutlich und erweitern unser Portfolio um Angebote aus angrenzenden Branchen“, erklärt Alexander Neuss, CEO der BuildTec Software Group. „Unsere Kunden profitieren von der geballten Expertise unserer Gruppenmitglieder, die alle das gemeinsame Ziel verfolgen, optimale und pragmatische Lösungen zu entwickeln, die sich an den aktuellen und zukünftigen Anforderungen orientieren.“

„Ich freue mich sehr, dass Acies der BuildTec Software Group beitritt. Die Möglichkeit, das Wissen, die Erfahrung und die technologischen Fähigkeiten innerhalb der Gruppe mit einem gemeinsamen Fokus auf das Baugewerbe zu nutzen, ist beispiellos. Unser ehrgeiziges Ziel ist der kontinuierliche Ausbau unseres Geschäfts. Die Zugehörigkeit zur BuildTec Software Group bietet uns eine solide Grundlage für die weitere Beschleunigung unseres Wachstums, sowohl im Hinblick auf die Verbesserung unserer Dienstleistungen für bestehende Kunden als auch auf die Erweiterung unserer geografischen Reichweite“, erklärt Jesper Westfall, CEO von Acies.

Über die BuildTec Software Group

Die BuildTec Software Group ist mit ihrem Portfolio aus mehreren führenden Softwaremarken für die Bauindustrie auf dem Weg, die führende europäische Plattform für Softwarelösungen zu werden und mehr als 20.000 Kunden zu unterstützen. BuildTec hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bauindustrie mit zuverlässigen Lösungen zu unterstützen, die ihren Kunden helfen, die Herausforderungen einer konvergierenden Industrie zu meistern. Mit Lösungen in den Bereichen Bau-ERP, Holzbau, Treppenbau und Blechbearbeitung deckt BuildTec mehrere Schlüsselbereiche entlang der Wertschöpfungskette der Bauindustrie ab. Renommierte Marken wie SEMA, Compass, Powerbird, Sitara, ISBCAD und WGsystem sind die bevorzugten Werkzeuge, die tagtäglich von tausenden von Unternehmen eingesetzt werden. Um ihre Marktposition kontinuierlich auszubauen und den Kunden stets innovative Lösungen zu bieten, investiert die BuildTec Software Group an ihren Standorten in Wildpoldsried, Dortmund, Aalborg, Monheim und Hannover jährlich durchschnittlich 15 % ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung von Softwarelösungen.

Über Acies A/S

Acies ist auf die Entwicklung und Implementierung von branchenspezifischen Lösungen für Fenster-, Türen- und Küchenhersteller spezialisiert. Das Lösungsangebot umfasst AciesOne und AciesCore für Fenster- und Türenhersteller, Essential und Integrator für Küchenhersteller und deren Filialen sowie AciesInsights, eine cloudbasierte BI-Plattform. Acies wurde 1978 gegründet und beschäftigt 26 Mitarbeiter an Ihrem Firmensitz in Silkeborg, Dänemark.

Firmenkontakt

BuildTec Software GmbH

Alexander Neuss

Salzstraße 25

87499 Wildpoldsried

+49 (0)8304 – 939 0



https://www.sema-soft.de

Pressekontakt

Wordfinder GmbH & Co. KG

Katrin Kammer

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (0)40 840 55 92-0



https://www.wordfinderpr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.