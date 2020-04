Across Systems ist auf der tekom-Jahrestagung 2020 nicht präsent

Die Across Systems GmbH hat heute angekündigt, dass sie sich nicht an der diesjährigen tekom-Jahrestagung beteiligen wird. Damit haben Kunden, Partner und Interessenten frühzeitig Planungssicherheit. Für sie wird der Anbieter von Übersetzungsmanagementsoftware in den kommenden Monaten verstärkt Online-Chats sowie Webinare ausrichten.

“Die Entscheidung, nicht auf der diesjährigen tekom-Jahrestagung auszustellen, ist uns sehr schwergefallen”, sagt Christine Wetzl, Vertriebsleiterin bei Across Systems. “Aber aufgrund der derzeitigen Situation und der Ungewissheit haben wir alternativ ein Konzept entwickelt, mit dem wir für unsere Kunden, Partner und Interessenten weiter im engen Dialog stehen.”

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen

Über Online-Chats wird Across Systems trotz des Fernbleibens in Stuttgart für Kunden, Interessenten und Partner rund um die Jahrestagung für individuelle Gespräche erreichbar sein. Zusätzlich hat das Unternehmen bereits in den vergangenen Wochen sein Webinar-Angebot erweitert und wird es in den kommenden Monaten noch mehr ausbauen.

Zur Aufstellung der Live- bzw. On-Demand-Webinare:

https://www.across.net/events

Leserkontakt Across:

Tel: +49 7248 925-425

info@across.net

Über die Across Systems GmbH:

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten – dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat – sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche – die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/

Firmenkontakt

Across Systems GmbH

Christine Wetzl

Im Stoeckmaedle 13-15

76307 Karlsbad

+49 7248 925-410

cwetzl@across.net

https://www.across.net

Pressekontakt

good news! GmbH Marketing & PR Consulting

Nicole Gauger

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

+49 451 88199-12

+49 451 88199-29

nicole@goodnews.de

https://www.goodnews.de