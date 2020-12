Onlineseminar für erfahrene Active Directory Administratoren

Das kompakte Onlineseminar “AD SECURITY – ON-PREMISE AUTHENTICATION (OPA)” der IQunit IT GmbH zeigt erfahrenen Administratoren die unterschiedlichen Authentifizierungsmechanismen von Active Directory (ab 2008). Trotz der hohen Komplexität der Lerninhalte vermitteln Freelancer und Senior-Experten aus dem Konzernumfeld die nötigen Kenntnisse in weniger als zwei Stunden. Derzeit kann die Remote-Schulung für 250 Euro zzgl. MwSt. am 11. Januar, 02. März und 13. April 2021 gebucht werden.

Die erfolgreiche Teilnahme an der Sicherheitsschulung erfordert aufgrund der hohen Komplexität der Lerninhalte ein umfassendes IT-Fachwissen und Erfahrung mit der Administration von Active Directory. Zu den Kursinhalten gehören Probleme und Angriffsvektoren von NTLM, NTLMv2 und KerberosV5 und konkrete technische Möglichkeiten, die Angriffe erschweren. Ergänzt wird das Seminar durch einen Ausblick auf hardening LDAP channel binding.

State-of-the-Art Tools wie Zoom und MS-Teams ermöglichen in Kombination mit einem digitalen Whiteboard bei der Active Directory Remote-Schulung eine problemlose Kommunikation mit dem Dozenten und den anderen Teilnehmern. Geschult wird bei IQunit ausschließlich durch IT-Experten, die ihr Fachwissen bereits in der Wirtschaft bewiesen haben. Teilnehmer erhalten so wertvolles Praxiswissen für ihr Unternehmen. Oberflächliche Informationen und “heiße Luft” vermeintlicher “IT-Professionals” sucht man hingegen bei IQunit vergebens.

IT-Kurse mit impliziertem Praxiswissen!

Die im Januar 2019 in Ulm gegründete IQunit IT GmbH hat den Anspruch mit hoher Kompetenz zu überzeugen. Als Trainer werden ausschließlich Senior-Experten und Freelancer mit Erfahrung im Konzernumfeld eingesetzt. Neben den Express Workshops und Remote Events bietet das innovative Unternehmen auch mehrtägige Deep Dive Intensivkurse im Schulungszentrum vor Ort und remote an. Die Gestaltung der Kurse ist praxisnah, intensiv und 100 Prozent auf den beruflichen Erfolg der Teilnehmer ausgerichtet. Konzipiert wurden die Inhalte vor allen für Mitarbeiter in mittleren und großen Unternehmen oder Behörden. Außerdem gehören zu den Leistungen des Teams um Jürgen Mayer die klassischen IT- und Unternehmensberatung und das Change-Management.

Weitere Information zu den Inhalten der AD SECURITY – ON-PREMISE AUTHENTICATION (OPA) Schulung und das Anmeldeformular erhalten Sie auf der Kursseite der IQunit IT GmbH unter https://iqunit.com/onlineseminare/ad-security-on-premise-authentication-opa/

Alle Informationen über die IQunit IT GmbH finden Sie unter https://iqunit.com/

