AdSV mit kostenlosen Webinaren und aktuellem Seminarplan

Präsenzlehrbetrieb wieder aufgenommen

Augsburg, 3. Juni 2020 – Kraftvoll aus der Krise startet die Akademie der Schraubverbindung (AdSV) ins zweite Halbjahr 2020. Bereits ab Juni finden wieder regelmäßige Präsenzseminare in Augsburg oder inhouse bei Kunden statt – selbstverständlich unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften. Den Lockdown hat die AdSV genutzt, um sich personell weiter zu stärken, den Lehrplan zu bereichern und ein Angebot an Webinaren in Verschraubungstechnik zu etablieren.

Eine Liste mit sämtlichen Präsenzveranstaltungen in Augsburg für 2020 ist online verfügbar auf der Homepage der AdSV. Besteht darüber hinaus Schulungsbedarf, entwickeln die Dozenten der AdSV auch kurzfristig kundenspezifische Konzepte. Die Akademie der Schraubverbindung ist ein zertifizierter Lerndienstleister für die Aus- und Weiterbildung nach ISO 29990. Ihre Zertifikate besitzen internationale Gültigkeit. Alle Dozenten der AdSV erfüllen die anspruchsvollen Qualitätsmerkmale eines Trainers, die in der Richtlinie VDI/VDE-MT 2637 – Blatt 2 festgeschrieben sind. Die Seminarteilnehmer profitieren von den effizienten Lehrmethoden, die individuelle Bedürfnisse berücksichtigen und den direkten Anwendungsbezug in den Mittelpunkt stellen. “Unsere praxiserfahrenen Dozenten vermitteln Verschraubungswissen, das in den Unternehmen sofort anwendbar ist. Lehrpläne, Inhalte und Methoden unserer Seminare fußen auf langjähriger Erfahrung aus mehr als 300 durchgeführten Praxisseminaren”, sagt Catrin Junkers, Geschäftsführerin der Akademie der Schraubverbindung.

Intensiv genutzt hat die AdSV die Corona-bedingte Zwangspause, um ihre Schulungskonzepte weiter zu verfeinern und auszubauen. Ergänzend zu den Präsenzseminaren startet ebenfalls im Juni 2020 eine Reihe an Webinaren zur Verschraubungstechnik. Dieser moderne Weg der Wissensvermittlung spart Zeit- und Kosten – gewichtige Vorteile nicht nur in Zeiten von Kontaktbeschränkungen. Die Live-Webinare der AdSV sind interaktiv angelegt und animieren zur Mitgestaltung durch die Teilnehmer, was die Motivation steigert und den Know-how-Transfer fördert. Für ihre Webinare nutzt die AdSV die komfortable und einfach zu bedienende Videokonferenz-Plattform Zoom.

Los geht”s mit zwei kostenlosen Webinaren am Dienstag, 16.06.2020 und Donnerstag, 18.06.2020 jeweils ab 10 Uhr. Das Thema lautet: “Bedeutung der Richtlinie VDI/VDE-MT 2637 Blatt 1”, moderiert von Patrick Junkers, Geschäftsführer von Barbarino & Kilp GmbH – HYTORC. Ebenfalls kostenlos ist das Webinar “Bedeutung der Richtlinie VDI/VDE 2862 Blatt 2 – Mindestanforderungen zum Einsatz von Schraubsystemen/-werkzeugen”, das am Dienstag, 30.06.2020 um 10 Uhr stattfindet. “Die Sicherheit von Verschraubungen hat bei uns die oberste Priorität. Wir bieten diese Webinare kostenlos an, um Aufklärungsarbeit zu leisten und sowohl die Verantwortlichen in den Betrieben als auch die Anwender von Verschraubungstechnik für diese wichtigen Richtlinien zu sensibilisieren”, so Catrin Junkers.

Die Akademie der Schraubverbindung (AdSV) bietet Qualifizierungsmaßnahmen gemäß VDI/VDE-MT 2637 und DIN EN 1591-4 sowie ein breites Angebot an individuellen, praxisbezogenen Seminaren in digitaler Verschraubungstechnik. Die pädagogisch versierten Dozenten sind Experten auf dem Gebiet der Schraubverbindungen und verfügen über eine umfangreiche Berufserfahrung in der Industrie. Träger der Akademie ist die Barbarino & Kilp GmbH, ein zertifizierter Lerndienstleister für die Aus- und Weiterbildung gemäß ISO 29990:2010. Alle Abschlusszertifikate der Akademie der Schraubverbindung sind weltweit anerkannt. Das Schulungszentrum der Akademie befindet sich in Augsburg – alle Schulungsangebote können auch vor Ort beim Kunden angeboten werden.

