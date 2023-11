Adventskalender und nachhaltiger Weihnachtsbaum in einem

Nieder-Olm, 07.11.2023 – Die rasch nahende Adventszeit ist eine der besinnlichsten Zeiten des Jahres, in der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein eine immer größere Rolle spielen. Mit dem nachhaltigen Holzweihnachtsbaum-Adventskalender, der Tradition und Umweltfreundlichkeit in einem einzigartigen Design vereint, geht die Holzmanufaktur Baumkrone neue Wege.

Aus Adventskalender wird Weihnachtsbaum

Der innovative Adventskalender, gefertigt aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, ist in Kombination mit einem alternativen Weihnachtsbaum ein wahres Multitalent. Er dient nicht nur als dekorativer Countdown bis Weihnachten, sondern verwandelt sich am Heiligabend in einen vollwertigen Christbaum. Zwölf kleine, liebevoll gestaltete Holzhäuschen, die in den Zwischenräumen der Holzbretter des Baumes befestigt werden, verbergen hinter sich die täglichen Überraschungen der Adventszeit. Mit wendbaren Pappschildchen, die das Datum zeigen, werden pro Häuschen zwei Tage abgedeckt. Am 24. Dezember, wenn die letzte „Tür“ geöffnet wird, werden die Häuschen entfernt, der Baum wird geschmückt und erstrahlt in voller Pracht als Christbaum. Der Adventskalender ist in den Farben blau, grün und rot sowie in natur und Vintage gebeizt erhältlich und kostet zwischen 34,50 und 44,50 Euro.

https://www.baumkrone-shop.com/adventskalender

Ökologisch und praktisch

„Wir wollten etwas schaffen, das die Weihnachtszeit nicht nur schöner, sondern auch nachhaltiger macht“, erklärt Karsten Krone, Inhaber von Baumkrone. „Unser Holzweihnachtsbaum-Adventskalender ist für all jene gedacht, die Wert auf Ökologie, Wiederverwendbarkeit und stilvolles Design legen.“ Die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und der Verzicht auf Plastik beim Versand minimieren dabei den ökologischen Fußabdruck des Produkts. Zudem ist der Baum so konzipiert, dass er leicht auseinandergenommen und platzsparend aufbewahrt werden kann, was ihn zum idealen Weihnachtsbegleiter für viele Jahre macht.

Nachhaltigkeit gelebt

Der Holzweihnachtsbaum-Adventskalender ist nicht nur eine ökologische Alternative zu herkömmlichen Adventskalendern und Natur- und Plastikweihnachtsbäumen, sondern auch ein Statement für einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Er ist wie die Bäume auch ab sofort unter www.baumkrone.de erhältlich.

Neben den Adventskalendern und alternativen, nachhaltigen Weihnachtsbäumen hat Baumkrone zudem weiteres Deko-Material aus Holz wie auch dekorative Wandkunst aus Holz im Programm.

Über Holzmanufaktur Baumkrone

Baumkrone bietet nachhaltige Alternativen zum klassischen Weihnachtsbaum. Verwendet werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Durch ein Stecksystem für Ablagen und Aufhänger für Weihnachtsschmuck lassen sich die Bäume ganz flexibel gestalten und so beispielsweise auch als Adventskalender nutzen. Die Bäume werden in Modulen verschickt und lassen sich mit wenigen Handgriffen und in kurzer Zeit aufbauen. Zudem hat Baumkrone diverse Deko-Artikel und Wandkunst aus Holz im Programm.

