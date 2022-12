Aenova-Weihnachtsaktion: Mitarbeitende spenden für soziale Einrichtungen

Das Jahr 2022 ist und war ein herausforderndes Jahr weltweit. Nach der Corona-Pandemie folgte der Ukraine-Krieg. Energieversorgung, Preissteigerungen und Inflation beeinträchtigen seitdem viele Menschen und Organisationen, auch in Deutschland. Benachteiligte und sozial schwächere Menschen trifft dies in besonderem Maße.

Daher hat Aenova, ein weltweit führender Auftragsentwickler und -hersteller für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, als Weihnachtsaktion zwei Spendeninitiativen organisiert. Am Sitz des Aenova-Headquarters in Starnberg sammelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam Sachspenden und einen Geldbetrag für zwei soziale Einrichtungen am Ort: Winterkleidung und -schuhe für Kinder und Erwachsene, Spielsachen, Geschirr und Haushaltswaren.

Beide Einrichtungen sind für die spontanen Zuwendungen sehr dankbar, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit und bei teilweise rückläufigem Spendenaufkommen in den letzten Monaten. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren gemeinsamen Beiträgen Menschen in Not und sozial Schwächere unterstützen können. Ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese gemeinsamen Aktionen ermöglicht haben“, erläutert Dr. Susanne Knabe, Head of Corporate Communication bei Aenova. „Im kommenden Jahr planen wir, diese Initiativen auszubauen.“

Im Rahmen der unternehmerischen Corporate Social Responsibility-Strategie engagiert sich das Unternehmen mit seinen 16 Standorten weltweit vorwiegend im lokalen Umfeld und unterstützt karitative Organisationen an den einzelnen Firmen-Standorten.

Es gibt soziale Einrichtungen, die bevorzugt im Stillen arbeiten und nicht genannt werden möchten. Zur Scheckübergabe der Geldspende folgt ein gesonderter Bericht.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.200 Mitarbeitende an 16 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

