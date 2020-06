aentron Energy Solutions: volle Kraft voraus mit Schwartz Public Relations

München, 24. Juni 2020 – Die Münchner Kommunikationsagentur Schwartz Public Relations übernimmt die Kommunikation für aentron Energy Solutions in der DACH-Region. Das Unternehmen mit Sitz in Gilching bei München ist Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen für den Einsatz im maritimen und industriellen Umfeld, im Bereich Heim- und Gewerbespeicher sowie Mobilität.

Die robusten Energiespeicherlösungen auf Basis von Lithium-Ionen-Technologie werden in Deutschland entwickelt und produziert und eignen sich für den Einsatz in vielfältigen Industrien und Branchen. Sie zeichnen sich durch hohe Sicherheit, Belastbarkeit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in LV- und HV-Anwendungen aus. aentron treibt damit die Elektrifizierung unterschiedlicher Branchen voran – so zum Beispiel in den Bereichen Automotive, Logistik, Industrie oder Schifffahrt.

Aufgabe von Schwartz PR ist es, die Bekanntheit von aentron in den relevanten Märkten zu erhöhen und die Expertise im Bereich Energiespeicher zu verdeutlichen. Hierbei wird sich die Agentur vor allem auf die Kommunikation mit der Fachpresse im Bereich Energie und vertikale Zielbranchen fokussieren.

“Mit Schwartz PR haben wir den richtigen Partner für unsere ambitionierten Ziele im deutschsprachigen und angrenzenden europäischen Markt gefunden”, freut sich Jan Brandt, Geschäftsführer aentron Energy Solutions. “Die langjährige Erfahrung des Teams, die belastbaren Kontakte in den für uns wichtigen Zielmärkten sowie die Professionalität und der Enthusiasmus des Teams haben uns überzeugt.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

