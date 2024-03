Ästhetische Zahnheilkunde bei Zahnarzt Nekzai aus Hamburg

Ihr Zahnarzt in Hamburg beantwortet Fragen zum Thema Zahnersatz

Gleichmäßige und gepflegte Zähne sind das Markenzeichen eines perfekten Lächelns. Da ein Lächeln meist den ersten Eindruck eines Menschen prägt, fallen störende ästhetische Ungereimtheiten wie schwarze Kronenränder, Verfärbungen oder ein Schiefstand der Zähne unangenehm auf. Ihr Zahnarzt in Hamburg ist darauf spezialisiert, das Lächeln seiner Patienten zu optimieren. Neben prophylaktischen Maßnahmen wie einer professionellen Zahnreinigung bietet die Praxis vollkeramische Versorgungen wie Veneers, Keramikinlays oder Einzelzahn-Implantate an.

WAS VERSTEHT MAN UNTER ÄSTHETISCHER ZAHNHEILKUNDE?

Die ästhetische Zahnheilkunde umfasst sämtliche Maßnahmen, die sich mit kosmetischen Problemen im Zahn-, Zahnfleisch- und Kieferbereich befassen. Ziel ist es, das natürliche Weiß der Zähne sowie ein gesundes Zahnfleisch wiederherzustellen oder zu erhalten. In den Bereich der Zahnästhetik fällt darüber hinaus die Funktion der Zahnreihen in Ober- und Unterkiefer, die untrennbar mit der Ästhetik verbunden sind.

Ihr Zahnarzt in Hamburg ist auf ästhetische Zahnheilkunde spezialisiert. Der Experte weiß, dass Zähne einen großen Einfluss auf das äußere Erscheinungsbild eines Menschen haben und Fehlstellungen, Verfärbungen oder defekte Zähne die Lebensqualität und das Selbstbewusstsein maßgeblich beeinträchtigen können.

WAS BEDEUTET ROTE UND WEISSE ZAHNÄSTHETIK?

Die Grundvoraussetzung für schöne Zähne ist ein harmonisches Zusammenspiel von roter und weißer Zahnästhetik. Das bedeutet, dass die natürlich weißen Zähne von gesundem, rosarotem Zahnfleisch eingeschlossen sind. Dies betrifft insbesondere den Frontzahnbereich, da Zahnfleisch und Zähne hier sowohl beim Lachen als auch beim Sprechen gut zu sehen sind.

Die rote Ästhetik kann zum Beispiel von Krankheiten wie Parodontose beeinträchtigt werden, einer entzündlichen Krankheit des Zahnfleisches und knöchernen Zahnhalteapparats. Ihr Zahnarzt in Hamburg ist auf den Bereich Parodontose spezialisiert und hat die Möglichkeiten, Knochen und Bindegewebe wieder aufzubauen und Zahnfleisch, Zahnfleischtaschen sowie geschädigte Zähne professionell zu sanieren.

DIE RICHTIGE PROPHYLAXE IST DIE BASIS SCHÖNER ZÄHNE

Wer schöne Zähne haben möchte, muss diese auch richtig pflegen. Dazu gehören nicht nur der Einsatz von Zahnseide sowie zweimal tägliches Zähneputzen, sondern auch regelmäßige Kontrollbesuche beim Zahnarzt.

Eine professionelle Zahnreinigung trägt zum Beispiel dazu bei, das natürliche Weiß der Zähne dauerhaft zu erhalten. Im Rahmen dieser Behandlung werden Zwischenräume, die man selbst mit der Zahnbürste nicht erreichen kann, von Plaque und Bakterien befreit. Darüber hinaus lassen sich Verfärbungen der Zahnoberflächen durch die technischen Mittel einer Zahnreinigung mühelos entfernen. Zahnarzt Nekzai empfiehlt, eine professionelle Zahnreinigung mindestens einmal im Jahr durchführen zu lassen. Patienten, die von Parodontose betroffen sind, wird eine zwei- bis dreimal jährliche professionelle Zahnreinigung ans Herz gelegt.

ZAHNARZT NEKZAI AUS HAMBURG BIETET HOCHWERTIGEN ZAHNERSATZ AUS VOLLKERAMIK AN

Wenn ein Zahn durch Karies oder einen Unfall stark beschädigt wurde, greift Ihr Zahnarzt in Hamburg gerne auf einen hochwertigen Zahnersatz aus Vollkeramik zurück. Vollkeramischer Zahnersatz hat diverse Vorteile:

-Die Farb- und Lichtbrechungseigenschaften des natürlichen Zahns lassen sich perfekt imitieren, sodass ein Unterschied zu den Nachbarzähnen nicht zu erkennen ist

-Keramik gilt als äußerst bruchfest und stabil

-Das Material ist biokompatibel, allergiefrei und somit gut verträglich

-Die Qualität wird durch eine Kombination aus klassischer Handarbeit und moderner Technik gewährleistet

WAS SIND VENEERS?

Sind einzelne Zähne verfärbt oder unregelmäßig, kann Ihr Zahnarzt in Hamburg das kosmetische Problem durch sogenannte Veneers ausgleichen. Als Veneers bezeichnet man dünne Schalen aus zahnfarbener Keramik, die individuell angefertigt und optimal die Farbe der umliegenden Zähne angepasst werden. Veneers werden mithilfe einer speziellen Klebetechnik auf dem Zahn angebracht und eignen sich vorrangig für die Optimierung der Frontzähne.

VOR- UND NACHTEILE VON BLEACHING

Wenn die Zähne so stark verfärbt sind, dass sich das natürliche Weiß nicht mehr durch eine professionelle Zahnreinigung erreichen lässt, bietet sich ein sogenanntes Bleaching an. Im Rahmen dieser Behandlungsform werden die Zähne nach und nach durch ein spezielles, chemisches Verfahren aufgehellt. Ein Bleaching hat den Vorteil, dass man den Effekt sofort sieht. Zahnarzt Nekzai weist jedoch darauf hin, dass das Bleichen die Zahnsubstanz und den Zahnschmelz angreift und daher nur bei gesunden Zähnen erfolgen sollte.

KRONEN RETTEN KARIESGESCHÄDIGTE ZÄHNE

Eine Krone ist die Rettung für kariesgeschädigte Zähne. Anders als oft angenommen, wird ein Zahn durch eine Krone nicht ersetzt, sondern vielmehr stabilisiert. Die Krone wird auf den, noch fest verankerten Zahn, aufgestülpt und dient als eine Art Schutzkappe. Hergestellt werden Kronen durch ein zahntechnisches Verfahren, bei dem Abdrücke von den Zähnen des Gegenkiefers genommen werden, die als Vorlage für die spätere Krone dienen. Dieser Prozess dauert in der Regel mehrere Tage. Zahnarzt Nekzai schützt den Zahn in diesem Übergangszeitraum durch ein Provisorium. Bevor die Krone angebracht werden darf, wird der Zahn von sämtlicher Karies befreit, wodurch bei starkem Kariesbefall Teile des Zahns verloren gehen können.

Noch vor einigen Jahren wurden Kronen und Teilkronen überwiegend aus Gold hergestellt, da Gold im Mund sehr beständig ist und der Härtegrad des Edelmetalls, dem der natürlichen Zahnsubstanz ähnelt. Mittlerweile gibt es jedoch die Möglichkeit, Kronen mit Keramik oder Kunststoff zu verblenden, sodass sie optisch kaum auffallen. Ihr Zahnarzt in Hamburg bietet auch Vollkeramik-Kronen an, die sich in Farbe und Form nicht von den umliegenden Zähnen unterscheiden und deshalb vor allem im Frontzahnbereich eine beliebte Variante sind.

Welche Kronen-Option die richtige ist, hängt vom jeweiligen Patienten ab und muss individuell bestimmt werden.

WARUM ÄSTHETIK UND FUNKTION MITEINANDER HAND IN HAND GEHEN

Als Spezialist für Zahnästhetik steht Zahnarzt Nekzai vor der Herausforderung, Zähne nicht nur ästhetisch zu optimieren, sondern auch die Funktion des Kiefer- und Zahnapparats aufrechtzuerhalten. Eine rein kosmetische Behandlung hilft dem Patienten nicht weiter, wenn er danach Schwierigkeiten beim Kauen oder Sprechen hat.

Insbesondere bei Zahnfehlstellungen gilt es herauszufinden, was die Ursache für den schiefen Biss ist. Diese erfolgt im Rahmen einer Funktionsdiagnostik, bei der die Kontaktverhältnisse zwischen Ober- und Unterkiefer ermittelt werden. Liegt zum Beispiel ein Zahnsubstanzverlust vor, ist die Ursache meist ein nächtliches Zähneknirschen. Dieses kann mit einer entsprechenden Schienentherapie leicht behandelt werden. Sollte der Zahnsubstanzverlust die Ästhetik des Zahnapparats beeinträchtigen, kann Ihr Zahnarzt in Hamburg die Therapie durch eine kosmetische Behandlung ergänzen.

ZAHNARZT NEKZAI IN HAMBURG – WANDSBEK

Zahngesundheit und Lebensqualität erhalten, das ist das Ziel von Zahnarzt M. Mattin Nekzai!

Seit 2005 kümmert sich Nekzai im Herzen von Wandsbek um die Zahngesundheit seiner Patienten. Viele von ihnen begleitet Nekzai gemeinsam mit seinem Team schon viele Jahre – in einer fast familiären, auf jeden Fall aber stets sehr persönlichen Atmosphäre.

In der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg-Wandsbek sind die Wege kurz, die Termine daher in der Regel entspannt und nicht mit langen Wartezeiten verbunden. Unter einem Dach bietet Nekzai seinen Patienten das gesamte Behandlungsspektrum der Zahnmedizin an.

Für Zahnarzt Nekzai ist jeder Mensch einzigartig, ob Groß oder Klein: Mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen, auf die Nekzai den Behandlungsbedarf individuell abstimmt.

