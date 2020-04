Agatha Singer-Steh einfach auf und schließ die Tür

1.Singleauskopplung aus ihrem Album Liebe leben

So aktuell und frisch präsentiert uns die Sängerin mit der samtweichen Stimme ihre erste Single-Auskopplung aus ihrem erfolgreichen 2. Schlager-Album “Liebe leben”, welches am 14.02.2020 unter dem Musiklabel Junirecords in die Veröffentlichung ging.

Wie variantenreich das aktuelle Album von Agatha Singer ist, beweist der Titel “Steh einfach auf und schließ die Tür”. Ein Mid-Tempo-Song mit schillernden Dance-Arrangements aus der Feder von Gerd Jansen mit einer dazu kreierten Ohrwurmmelodie von der Sängerin selbst.

Es zeichnet einen erfolgreichen Schlagertitel aus, wenn er eine Geschichte, für die ein Spielfilm gut und gern 90 Minuten braucht, in knapp drei Minuten erzählt. Seitensprünge sind keine schöne Sache, aber leider auch keine Seltenheit. Was passiert aber, wenn er sich in seinen Seitensprung verliebt? Es bekriegen sich wohl Verstand und Herz. In seinem Herzen herrscht absolutes Chaos und möchte keine der beiden Frauen verletzen. Es macht aber auch keinen Sinn, beide Frauen weiter zu treffen, denn das ist purer Stress für alle Beteiligten.

Im Refrain folgt die Aufforderung um bald reinen Tisch zu machen und zu seinen Gefühlen zu stehen:

“Steh einfach auf und schließ die Tür

Lösch das Licht leg dich zu mir

Es ist seit langem an der Zeit

Diesen Schritt zu gehen

Steh einfach auf und schließ die Tür

Lösch das Licht bleib einfach hier

Wach auf und steh zu mir”

Link zum offiziellen Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=58IiqcLbnao

Album “Liebe leben” veröffentlicht am 14.02.2020

Infos unter: www.agatha-singer.de / facebook.com/Singer.Agatha / www.junirecords.de

Kontakt & Booking: agatha@gmx.de

Musiklabel: Junirecords; Labelcode: 15807

Info- und bildquelle: Junirecords

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook und anderen sozialen Medien und Business-Plattformen. Wir machen eine Mailbemusterung bei ca. 700 Webradios und lokale UKW-Radios, sowie 145 DJs. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland. Genauso ist es möglich CD-Bemusterungen in Österreich, Schweiz, Südtirol und Belgien vorzunehmen. Angebote senden wir Ihnen gerne zu. Wir sind auch bei Xing, Linkedin, Facebook, Google Drive, Pinterest, Instapaper, Dtoday, Diiego, Marketingbörse, Marktplatz Mittelstand, Kompetenznetzwerk Mittelstand, Stadtleben und Twitter.

Firmenkontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

kontakt@sperbys-musikplantage.de

http://www.sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

hps-win@gmx.net

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com

Bildquelle: Junirecords