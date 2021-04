Agentur geschmacksRaum® in der Spitzengruppe für die German Web Awards

Die Agentur geschmacksRaum® ist ein Anwärter auf die German Web Awards. Das Unternehmen hat sich auf zukunftsweisende Werbemaßnahmen und geschmackvolle Gestaltung spezialisiert. Sie überzeugt mit frischen Ideen, setzt aber auch auf marktorientiertes Denken.

Auf der Suche nach Deutschlands 50 besten Web- und Online-Agenturen

Die Initiatoren der German Web Awards möchten mit ihrer Auszeichnung einen möglichst breiten Fokus auf die Landschaft der verschiedenen Werbeagenturen Deutschlands legen. Agenturen, denen es gelingt, Marken nicht nur einzigartig zu machen, sondern auch gegenüber der Konkurrenz zu überzeugen, erhalten einen der begehrten Preise. Damit bekommen sie ein Aushängeschild, das Vertrauen und Ansehen steigert.

Das Teilnahmeverfahren im Überblick

Um sich zu qualifizieren, muss jeder Teilnehmer zunächst einen Fragebogen ausfüllen. Damit verschaffen sich die Jurymitglieder einen ersten Eindruck vom Unternehmen. In der Finalrunde müssen sie schließlich in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit überzeugen. Die Jury vergibt in jedem Bereich eine individuelle Punktzahl, wobei die Kriterien psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert werden. Denn sie gelten für die Auswertung als besonders relevant.

Nur die besten werden prämiert

Die Summe aus dem Mittelwert der einzelnen Kriterien ergibt das Gesamtergebnis. Agenturen, denen es gelingt, mindestens 7,95 Punkte zu erreichen, werden mit einem von 50 German Web Awards ausgezeichnet. Hier erreichte die Agentur geschmacksRaum® satte 9,2 von maximal 10 möglichen Punkten. Damit gehört sie nicht nur zu den Siegern, sondern auch zur Spitzengruppe unter allen Teilnehmern.

geschmacksRaum®: Alle Media-Kanäle. Alle Branchen. Alle Leistungen. Eine Agentur.

geschmacksRaum® ist eine Full-Service-Agentur und betreut Kunden in fast allen Bereichen von Webdesign über Social Media, Foto und Film bis zum Messedesign. Die Ansprüche und Vorstellungen ihrer Kunden genießen für das Team um Gesina Ottner oberste Priorität.

Mit psychologischem Gespür und Know-how ermittelt es Trends und Zielgruppen. Und das wirkt sich förderlich auf Design und Werbebotschaften und damit auf den Erfolg seiner Kunden aus.

Die Agentur aus Schwindegg freut sich seit Jahren über das positive Feedback ihrer Kunden. Die Auszeichnung durch die Fachjury der German Web Awards für Werbeagenturen zeigt geschmacksRaum® einmal mehr, dass sich Beständigkeit und ein hoher Anspruch an die eigene Leistung auszahlen.

Wir entwickeln marktorientierte, kreative und zugleich zukunftsweisende Werbemaßnahmen. Dabei verbinden wir Bewährtes mit Neuem und sind von der Konzeption über die Ausarbeitung von Kampagnen bis zu deren professioneller Umsetzung Ihr Ansprechpartner, auch über die Landesgrenzen hinaus. Alle Media Kanäle. Alle Branchen. Alle Leistungen. Eine Agentur.

Kontakt

geschmacksRaum® WERBEAGENTUR

Gesina Ottner

Mühldorfer Str. 72

84419 Schwindegg

–

–

info@geschmacksraum-werbeagentur.de

http://www.geschmacksraum-werbeagentur.de