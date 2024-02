agileno erweitert sein Trainerteam mit einem neuen Coach

agileno, Anbieter von Zertifizierungsschulungen für agile Produktentwicklung, freut sich, die jüngste Erweiterung seines Teams bekannt zu geben: Matthias Düsterhöft verstärkt das Unternehmen ab sofort als Coach und bringt seine umfassende Expertise ein, um Menschen und Organisationen bei der digitalen Transformation und der Umsetzung agiler Führungsprinzipien zu unterstützen.

Matthias Düsterhöft, Geschäftsführer und Mitgründer der WorKnLiFe-Coaching und Engelhardt-Consulting GmbH, ist ein anerkannter Experte für Unternehmensprozesse und HR, spezialisiert auf agile Prinzipien. Als COO hat er Teams von über 250 Mitarbeitern erfolgreich durch die Herausforderungen der digitalen Transformation geführt. Sein Fokus liegt auf der Zertifizierung im Bereich Arbeitswelt 5.0 sowie auf KI-Strategieberatung, Coaching und dem Mentoring von Führungskräften. Bei agileno wird Matthias seine Expertise nutzen, um die digitale Transformation in Verbindung mit agiler Führung voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr, Matthias in unserem Team zu begrüßen. Seine fundierten Kenntnisse der agilen Prinzipien und der digitalen Transformation werden unseren Kunden helfen, schnell und effizient agil zu werden – ganz im Sinne unserer Vision ‚Einfach. Agile. Qualifiziert.'“, sagt Frank Schatz, Gründer von agileno und CEO der SuccessMedia OÜ.

agileno ist Authorized Training Partner von CertiProf® und eine ausgezeichnete Wahl für Training und Zertifizierung in agilen Methoden. Mit einem Angebot an Live- und On-Demand-Kursen zu fairen Preisen erfüllt agileno ihre Mission: Menschen zu befähigen, über sich selbst hinauszuwachsen und ihre agilen Fähigkeiten zu erweitern.

Matthias Düsterhöft zu seiner neuen Rolle: „Ich freue mich, Teil des Teams von agileno zu sein und meine Leidenschaft für agile Methoden und digitale Transformation einzubringen. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung agiler Kompetenzen.“

Matthias‘ Beitrag zu agileno markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, führend im Bereich agiler Trainings und Beratung zu bleiben. Sowohl agileno als auch seine Kunden werden von seiner umfassenden Erfahrung und seinem visionären Denken profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://agileno.com.

agileno, ein Brand der SuccessMedia OÜ mit Sitz in Tallinn, Estland, ist ein führendes Unternehmen, spezialisiert auf agile Trainings und Workshops. Als Authorized Training Partner von CertiProf® und mit einem Team aus erfahrenen Coaches und Certified Instructors, darunter Gründer Frank Schatz, unterstützt agileno Einzelpersonen und Organisationen dabei, in kürzester Zeit agil Ergebnisse zu liefern. agileno bietet Top-Qualität in Live- und On-Demand-Formaten, um agile Methoden verständlich und anwendbar zu machen.

