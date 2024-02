agileno ist Authorized Training Partner von CertiProf®

agileno, Anbieter von Zertifizierungsschulungen für die agile Produktentwicklung und ein Brand der SuccessMedia OÜ, ist ab sofort Authorized Training Partner von CertiProf®.

Diese Partnerschaft ermöglicht es agileno, das von international anerkannten Experten erstellte Lernmaterial von CertiProf® in seinen Zertifizierungskursen zu verwenden, um höchste Qualität in die Inhalte zu integrieren.

Im Zuge der Erweiterung des Kursangebots führt agileno drei neue Zertifizierungskurse ein:

Scrum Foundation Professional Zertifikat (SFPC™),

Scrum Master Professional Zertifikat (SMPC®),

User Story Foundation Zertifikat (USFC™).

Die Gebühren für die Zertifizierungsprüfungen sind in allen Kursen bereits enthalten und bieten den Teilnehmern einen nahtlosen und umfassenden Lern- und Zertifizierungsprozess.

„Als Authorized Training Partner von CertiProf® sind wir stolz darauf, diese wichtigen Kurse in unser Angebot aufnehmen zu können. Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Bemühungen, höchste Qualität in der Ausbildung und erstklassiges agiles Schulungsmaterial anzubieten. Mit diesen neuen Kursen ermöglichen wir unseren Teilnehmern, ihre agilen Fähigkeiten zu vertiefen und ihre Karriere mit anerkannten Zertifikaten voranzutreiben“, sagt Frank Schatz, Gründer von agileno und von CertiProf® zertifizierter Scrum Trainer Specialist (CS-TS).

Die neuen Kurse richten sich an ein breites Publikum, von Einsteigern in die agile Methodik bis zu erfahrenen Fachleuten, die ihre Kenntnisse vertiefen und offiziell zertifizieren lassen möchten. Die Kurse vermitteln ein tiefes Verständnis für agiles Arbeiten und seine Prinzipien und bereiten die Teilnehmer darauf vor, eine führende Rolle in ihrem Bereich zu übernehmen.

Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung finden Sie auf https://agileno.com/kurse/.

agileno, eine Marke der SuccessMedia OÜ mit Sitz in Tallinn, Estland, ist auf agile Trainings und Workshops spezialisiert. Als Authorized Training Partner von CertiProf® und mit einem Team von erfahrenen Coaches und Certified Instructors, darunter Gründer Frank Schatz, unterstützt agileno Einzelpersonen und Organisationen mit hochwertigen Live- und On-Demand-Formaten dabei, agiles Arbeiten in kürzester Zeit einzuführen.

