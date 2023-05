AGON by AOC präsentiert 24″ QHD-Gaming-Monitor AOC GAMING Q24G2A/BK

Amsterdam, 26. Mai 2023 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – stellt den kompakten 60,4 cm (23,8″) AOC GAMING Q24G2A/BK mit QHD-IPS-Panel (2560 x 1440) vor. Dank der beeindruckenden Bildwiederholrate von 165 Hz, einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, des Kontrastverhältnisses von 1000:1 und einer 108,7-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraums überzeugt der platzsparende Neuzugang mit atemberaubenden Darstellungen und reaktionsschneller Leistung.

Herausragende QHD-Auflösung

Das 24″ QHD-Display des Q24G2A/BK sorgt für eine außergewöhnliche Schärfe und Detailgenauigkeit mit einer Pixeldichte von 123,4 ppi (Pixel pro Zoll), die viel höher ist als die von standardmäßigen 24″ Full-HD- oder 27″ QHD-Displays. Das Modell ist damit eine ideale Wahl für Gamer, die ein immersives Spielerlebnis suchen, ohne dafür übermäßig Platz auf dem Schreibtisch einbüßen zu wollen.

Der Q24G2A/BK verfügt über dünne Ränder – ideal für den Einsatz in Multi-Monitor-Konfigurationen – und einen höhenverstellbaren Standfuß, um den Bildschirm besser an die individuelle Körpergröße anpassen zu können. Mit einer 108,7-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraums liefert der Monitor satte, lebendige und präzise Farben und eignet sich daher sowohl für Spiele als auch für kreative Arbeiten. Seine weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° sorgen dafür, dass man die beeindruckenden Darstellungen auch von der Seite ohne Einschränkungen genießen kann.

Schnelles Gaming in einem kleinen Paket

Der Q24G2A/BK kommt mit einem reaktionsschnellen IPS-Panel, dessen Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sicherstellt, dass selbst rasante Spiele ohne Ghosting oder Bewegungsunschärfe dargestellt werden. Die Spitzenhelligkeit des Monitors von 350 cd/m² ermöglicht lebendige, klare Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Und aufgrund seiner Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC garantiert der Q24G2A/BK zudem ein flüssiges, ruckelfreies Gaming mit geringer Eingabeverzögerung für ungetrübten Gaming-Spaß.

Über die Software AOC G-Menu haben die User einfachen Zugriff auf die Farb-, Overdrive- und weitere Spieleinstellungen des Monitors. Dazu gehören: Shadow Control zum Anpassen von Licht und Schatten, LowBlue-Modus für die komfortable Nutzung am späten Abend, Dial Point, ein Fadenkreuz-Overlay zum präzisen Zielen in jeder Situation, und ein Frame Counter zur Anzeige der aktuellen Frames-per-Second-Informationen.

Der AOC GAMING Q24G2A/BK ist ab Mai 2023 zu einem Preis von 249,00 EUR (UVP) beziehungsweise 247,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) verfügbar.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2022 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Anna Stefańczyk

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046950



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.