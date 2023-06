AGON by AOC präsentiert 40″ großen Ultrawide-Monitor AG405UXC mit 144 Hz

Amsterdam, 16. Juni 2023 – AGON by AOC, die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör, definiert mit der Einführung des 100 cm (40″) AGON AG405UXC die Immersion beim Gaming neu. Denn dieser flache, ultrabreite (21:9) Gaming-Monitor aus der beliebten AGON Serie hat es mit seinem IPS-Panel (3440×1440) und einer Bildwiederholrate von 144 Hz wirklich in sich. Der AG405UXC wurde entwickelt, um zu fesseln und zu begeistern – und das wird ihm im Ultrawide-Gaming-Markt ganz sicher gelingen.

Die Erweiterung der Gaming-Landschaft

Der AG405UXC bietet mit seinem flachen, ultrabreiten 40″-IPS-Panel eine weitläufige Spielumgebung, die den User in das Geschehen regelrecht eintauchen lässt. Denn durch die UWQHD-Auflösung (3440×1440) sind die Darstellungen detailliert und scharf beziehungsweise das Gameplay dank der Bildwiederholrate von 144 Hz sowie einer MPRT von 1 ms flüssig und reaktionsschnell.

Der AG405UXC ist auch eine ideale Wahl für Streamer und Content Creators, die den zusätzlichen horizontalen Platz zum Beispiel für ihr Chat-Fenster oder ihre Streaming-Software nutzen können oder um bei der Videobearbeitung ihres Materials die komplette Zeitleiste zu sehen.

Überragende Leistung im Ultrawide-Format

Mit seinem flachen, ultrabreiten IPS-Panel wurde der AG405UXC für Gamer entwickelt, die Wert auf ein hohes Tempo und eine überragende visuelle Qualität auf einem großen Bildschirm legen. Zudem ist das Modell mit seiner Kombination aus Größe, Format und leistungsstarken Features darauf ausgelegt, das Spielerlebnis in einer Vielzahl von Genres weiter zu intensivieren.

Die imposante Größe und das ultrabreite 21:9-Format des AG405UXC bieten Gamern einen deutlichen Vorteil, insbesondere bei Strategie-, Simulations-, Renn- und Rollenspielen. Denn diese Genres beinhalten oft komplexe Schnittstellen und weitläufige Umgebungen. Der Vorteil der zusätzlichen Bildschirmfläche ist hier der breitere Blick auf die Spielwelt, ohne schwenken oder scrollen zu müssen. Das Ultrabreitbildformat ahmt zudem das natürliche menschliche Sichtfeld nach, wodurch das Gaming noch immersiver wird. Außerdem können die Gamer auf mehrere Menüs gleichzeitig zugreifen, ohne den Screen dabei zu überladen.

Der AG405UXC unterstützt die intuitive G-Menu-Software von AOC, die eine einfache Anpassung der Monitoreinstellungen ermöglicht, einschließlich Farbe, Overdrive und spielspezifischer Funktionen wie Shadow Control, LowBlue-Modus, Dial Point und Frame Counter. Darüber hinaus bietet er Einstellungen für einen geringen Input Lag, der ein schnelles und reaktionsschnelles Gameplay gewährleistet, sowie Adaptive-Sync-Unterstützung für ein Spielerlebnis ohne Tearing und Bildruckeln.

Für eine bessere Körperhaltung bei längeren Sessions lässt sich der Monitor neigen, schwenken sowie um 150 mm in der Höhe verstellen. Zu den weiteren Merkmalen zählen ein USB-C-Anschluss mit 90 W (Power Delivery), ein USB-Hub für den bequemen Anschluss von Peripheriegeräten sowie integrierte Lautsprecher.

Der AG405UXC ist ab Juni 2023 zu einem Preis von 709,00 EUR (UVP) bzw. 695,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) erhältlich.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2022 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Anna Stefańczyk

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046950



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.