agorum startet Testphase für mobile Arbeitsplattform

Zentrales Unternehmenssystem mobil verfügbar

Die Testphase für die neue Messenger- und Unternehmensapp agorum boost ist gestartet. Die

DSGVO-konforme Anwendung bündelt DMS, Projekte, Kommunikation, Aufgaben, Workflows

und weitere Unternehmensanwendungen in einer App auf Tablet und Smartphone. Verfügbar

ist die Beta ab sofort auf Anfrage über die Website des Herstellers agorum.

“Die Arbeit heute hat ein entscheidendes Problem: Informationen und Prozesse sind in

unterschiedlichen Systemen verteilt. Das macht die Arbeit kompliziert und unübersichtlich” erklärt

Geschäftsführer Oliver Schulze. Deshalb hat das Softwarehaus die Plattform agorum core entwickelt,

die sämtliche Unternehmensinformationen und Prozesse in einem zentralen System bündelt. Mit

agorum boost werden alle Funktionalitäten erstmals in einer einzigen App vollumfänglich mobil

verfügbar.

Rechnungen freigeben, den aktuellen Status des Projekts einsehen oder Dokumente, E-Mails und

Kundeninformationen abrufen – das und mehr soll laut Schulze “zukünftig mit einer App vom

Smartphone aus möglich sein”.

Mit dem agorum core Update auf Version 9.3.1 wird die Anbindung der App an das

Unternehmenssystem erstmals Realität. Die kostenlose Beta-Version steht allen Interessierten auf der

Website des Herstellers auf Anfrage zum Download zur Verfügung.

Nutzbar ist die App aber auch ohne Kopplung mit agorum core. Die Messengerfähigkeit bleibt

vollständig erhalten und bietet alle Funktionalitäten vergleichbarer Chat-Lösungen inklusive DSGVOKonformität.

“Wir wollen anderen Unternehmen eine Möglichkeit bieten, einfach und effizient in einem System zu

arbeiten – auch mobil”, betont Schulze. Der Einsatz von verschiedenen Softwareangeboten berge

immer die Gefahr, verstreute Informationen länger zu suchen oder im schlimmsten Fall ganz aus den

Augen zu verlieren.

Technisch setzt agorum auf offene Standards und bleibt damit seinem Open Source Ansatz treu: das

Chatsystem basiert auf XMPP und kommuniziert mithilfe von Chatbots mit dem Backend. Durch die

flexible Chatbot Technologie können Unternehmensprozesse und Informationen verschiedener Art in

der App abgebildet werden. Auch der Einsatz im IoT (Internet of Things) Umfeld ist denkbar, in dem

Produktionsmaschinen mit in die Prozesse eingebunden und mobil kontrolliert und überwacht werden.

Zudem ermöglicht der Einsatz dieser Technologie, dass interne Systeme über den sicheren

Kommunikationskanal mobil verfügbar werden, ohne diese im Internet freigegeben zu müssen.

