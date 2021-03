AGRAVIS: Drei Tage kompakte Landtechnik-Auktion

Die XXXLandtechnik-Auktionswoche im Februar war so erfolgreich, dass die Technik-Gruppe der AGRAVIS Raiffeisen AG sofort die nächste digitale Versteigerungsaktion organisiert hat. Am 13., 14. und 15. April 2021 laden die AGRAVIS Technik-Gesellschaften Landwirt:innen, Lohnunternehmen und alle weiteren Interessierten zur “Frühjahrs-Landtechnik-Auktion” auf dem Auktionsportal www.ab-auction.com ein.

Mit Blick auf die kommende Saison wird der Fokus dieses Mal auf folgenden Maschinengruppen liegen:

13. April: Futtererntetechnik, Bodenbearbeitung, Pflege-/Düngetechnik

14. April: Erntetechnik, Ballenpressen, Transporttechnik

15. April: Schlepper, Teleskoplader, Zubehör

Alle weiteren Infos zur Frühjahrs-Landtechnik-Auktion.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 6,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

