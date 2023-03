AGRAVIS entwickelt neues Zwischenfruchtkonzept

Circonium vereint Mehrwerte verschiedener Pflanzenarten

Futter, Gründüngung und noch mehr: Zwischenfrüchte sind schnell wachsende Pflanzen, die zwischen zwei Hauptfrüchten angebaut werden. Für landwirtschaftlich genutzte Flächen bieten sie viele Vorteile. Unter anderem verbessern Zwischenfrüchte die Bodenfruchtbarkeit durch den Aufbau von Humus, verringern Nitratauswaschungen und fixieren Stickstoff. Mit dem neuen Circonium-Zwischenfruchtkonzept zeigt die AGRAVIS Raiffeisen AG, dass die Kombination verschiedener Zwischenfrüchte noch mehr kann. Das Konzept ist Ergebnis langjähriger Praxiserfahrung der AGRAVIS-Pflanzenbauexpert:innen. Es vereint die Vorteile verschiedener Arten für einen erfolgreichen Zwischenfruchtanbau.

Circonium steht für fortschrittlichen und intelligenten Ackerbau, der Ressourcen schützt und aufbaut, Erträge optimiert und Qualitäten absichert. Die neuen Circonium-Mischungen enthalten hochwertige Komponenten, die perfekt auf die Bedürfnisse der Haupt- und Folgefrüchte abgestimmt sind. Das Besondere: Jede einzelne Mischung steht für eine ganzheitliche Strategie im Ackerbau. Die Circonium-Mischungen der AGRAVIS erhalten und fördern dauerhaft die Bodenfruchtbarkeit und gewährleisten eine ausgeglichene Humusbilanz des Standortes. Die in den Mischungen enthaltenen Arten bringen durch ihre intensive Durchwurzelung nicht nur organische Substanz und Humus in den Boden, sondern verbessern auch dessen Struktur. Zwischenfruchtmischungen durchwurzeln den Boden weiträumiger als die meisten Hauptfrüchte und lockern den Boden auf. Durch eine optimale Bodenstruktur kann ein aktiver Austausch von Nährstoffen mit den Wurzeln der Pflanze stattfinden. Darüber hinaus vermindern Circonium-Zwischenfruchtmischungen unerwünschte Effekte wie Bodenerosion oder Nährstoffaustrag und tragen zum Umwelt-, Boden- und Gewässerschutz bei.

