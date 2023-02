AGRAVIS-Lösung: Mit RSilo immer genügend Futter auf Lager

Wenn auf einem landwirtschaftlichen Betrieb das Futtersilo ungewollt leerläuft oder kurz davor ist, kann schon mal Hektik ausbrechen: ran ans Telefon oder an den Rechner und schnellstmöglich Nachschub ordern. Landwirtinnen und Landwirte können sich jetzt die bösen Überraschungen ersparen. Denn die AGRAVIS Raiffeisen AG hat eine einfache und kostensparende Lösung gefunden: Sie bietet ihrer Kundschaft mit RSilo ein System an, das den Füllstand automatisch misst. Der Vertrieb läuft über die genossenschaftlichen Partner.

„Moderne Sensortechnologien in Verbindung mit intelligenten IoT-Services, bei denen physische und virtuelle Objekte miteinander vernetzt werden, ermöglichen die Übermittlung von genauen Füllstandsdaten entlang der Bestell- und Produktionskette“, erläutert Lukas Bergmann, Produktmanagement Digitalisierung der AGRAVIS Futtermittel GmbH.

Die GWS mbH, die Land24 GmbH und erste Pilot-Genossenschaften – Raiffeisen Münsterland West GmbH, Raiffeisen Münster LAND eG, RWG Ammerland-OstFriesland eG und die Raiffeisenagrar in Ankum – trieben gemeinsam mit Futtermittel- und Digitalisierungsexperten der AGRAVIS dieses Thema voran. Mit Abel Sensors aus den Niederlanden fanden die beteiligten Organisationen den passenden Partner.

Unter dem Eigennamen RSilo wird der digitale Sensor vertrieben. Er lässt sich ohne Bohrung auf dem Dach des Silos installieren. Die verwendete Radartechnologie erfasst Trichterbildungen im Silo und berechnet die Füllstände. Alle zwei Stunden schickt der Sensor die Daten in eine Cloud, wo sie aufbereitet und an die Futtermittelbestell-App „Futter24“ übermittelt werden.

Die landwirtschaftlichen Betriebe haben durch RSilo viele Vorteile. Sie können ihre Futterverbräuche genau nachhalten und Bestellungen rechtzeitig anstoßen. Sie sehen die Füllstände in Echtzeit und erhalten Warnungen über Futter24, sobald eine kritisch niedrige Restmenge erreicht ist. So wird zugleich der Bestellvorgang bei der jeweiligen Heimat-Genossenschaft vereinfacht und der Service für die Kundschaft weiter erhöht. Die durchgängige Versorgung der Tiere mit Futter bleibt gesichert, obendrein spart es Zeit und Kosten, wenn die Betriebe den Füllstand ihres Silos nicht mehr manuell erfassen müssen.

Eine der ersten Genossenschaften, die RSilo vertreibt, ist die Raiffeisen Münsterland West GmbH. „In einer einjährigen Testphase lieferten die Sensoren auf GFK-Silos zuverlässige Werte. Wir können also unserer Kundschaft mit gutem Gewissen diese Lösung empfehlen“, sagt Felix Große Verspohl, Geschäftsführer der Raiffeisen Münsterland West.

Martin Rottmann, Bullenmäster in Altenberge, hat den Füllstandssensor auf seinem Betrieb bereits testweise im Einsatz: „Die Installation durch den Servicepartner lief unproblematisch. Seitdem erhalte ich zuverlässige Füllstandsmeldungen, mit denen ich meine Futterbestellungen besser planen kann. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, einen weiteren Betrieb zu pachten. Auch hier werde ich die Silos mit den RSilo-Füllstandssensoren ausstatten.“

