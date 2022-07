AGRAVIS-Podcast: Exklusive Ernte-Einblicke und Markteinschätzungen

Mit einem exklusiven Ernte-Einblick feiert der AGRAVIS-Podcast seinen ersten Geburtstag!

Mit dreifacher Verstärkung lässt Moderator Friedrich Holtz die aktuelle Folge hochleben. Warum? Heute feiert der AGRAVIS-Podcast Geburtstag: Seit einem Jahr sind wir auch per Audio an Ihrer Seite und informieren zu saisonal wichtigen Themen. Um die Jubiläumsfolge gebührend zu feiern, laden wir unsere Experten der ersten Stunde ein. Auch dieses Jahr geben Bernhard Chilla (Analyst Agrarerzeugnisse) und Joachim Wassmann (AGRAVIS Niedersachsen-Süd GmbH) einen überregionalen und regionalen Einblick in den Getreide- und Ölsaatenmarkt. Verstärkung bekommen sie von Thomas Hoppe (AGRAVIS Ost GmbH und Co. KG), der im Gebiet der neuen Bundesländer tätig ist.

Berichte und Prognosen zur Ernte finden Sie auch unter agrav.is/ernte sowie alle Podcast-Folgen unter agrav.is/podcast.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

