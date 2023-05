AGRAVIS Raiffeisen AG gibt wichtige Tipps für die Grasernte

Die AGRAVIS Raiffeisen AG bietet – passend zur Jahreszeit – Landwirt:innen einen besonderen Service zum Thema Grassilage an. Auf den Extraseiten unterstützen die Expert:innen aus den Bereichen Tierhaltung, Pflanzenbau und Technik die landwirtschaftlichen Betriebe dabei, eine bestmögliche Grassilage zu erstellen, um gemeinsam den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.

Das Angebot richtet sich speziell an Tierhalter:innen, die zum Beispiel Rinder oder Schafe halten, aber auch an Biogasanlagen-Betreiber. Denn für die ist ein effektives Grünlandmanagement besonders wichtig, um die Gras-Erträge zu optimieren.

Aktuell steht vielerorts der erste Grasschnitt an. Damit die Landwirtinnen und Landwirte bestes Grundfutter für Ihre Tiere ernten, haben die AGRAVIS-Expert:innen acht wichtige Tipps für die bevorstehende Grasernte zusammengefasst. Folgende Themen stehen im Fokus:

– Erntetechnik überprüfen und einstellen

– Mähen: Die richtige Schnitthöhe einstellen

– Anwelken: Die Trockensubstanz im Blick haben

– Häckseln: Die richtige Häcksellänge einstellen

– Siliermittel gezielt einsetzen

– Walzen und Verdichten: Auf die Schichtstärke kommt es an

– Zudeckung: Jetzt kommen Folien, Säcke und Schutzgitter zum Einsatz

– Tipp zum Schluss: Der Faktor Zeit

