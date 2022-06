Air Astana erhält APEX-Auszeichnung fürs Unterhaltungsangebot sowie Speisen und Getränke an Bord

Air Astana wurde zu der Fluggesellschaft Zentralasiens gekürt, die ihren Gästen an Bord das beste Unterhaltungsprogramm sowie das beste Angebot an Speisen und Getränken offeriert. Die mehrfach prämierte nationale Fluggesellschaft Kasachstans erhielt diese hohe Auszeichnung jetzt in Dublin von der Airline Passenger Experience Association (APEX), die hierzu eng mit der renommierten App TripIt zusammenarbeitete.

Über die TripIt-App wurde das unabhängige Feedback der Passagiere auf über eine Million Flüge von weltweit 600 Fluggesellschaften gesammelt und ausgewertet. Dabei waren die Fluggäste aufgefordert, die Airlines in fünf Kategorien – Sitzkomfort, Service an Bord, Speisen und Getränke, Unterhaltungssystem sowie WLAN-Verfügbarkeit – auf einer Skala von ein bis fünf Sternen zu bewerten.

Dazu sagte Yelena Obukhova, Vice President of Inflight Service bei Air Astana: „Der Erhalt des renommierten APEX Awards ist ein weiterer Beleg für unser umfassendes Engagement, den Service an Bord stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das Einfließen unabhängiger Bewertungen macht diese Auszeichnung besonders wertvoll für uns, weshalb wir den Passagieren umso dankbarer für ihr Feedback sind.“

„Selbst während der Corona-Krise hat Air Astana zielgerichtet in die zusätzliche Verbesserung des Produktes an Bord investiert“, ergänzte Susith Hettihewa, Air Astanas Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey. „Beispielsweise haben wir in Frankfurt vor etwa einem Jahr die Zusammenarbeit mit einem neuen Catering-Anbieter aufgenommen, der für unsere Gäste in Business und in Economy Class die Speisen allesamt frisch sowie ohne Fertigprodukte zubereitet. Die Resonanz darauf war hervorragend und spiegelt sich ebenfalls in der APEX-Auszeichnung wider.“

APEX ist eine zertifizierte Nonprofit-Organisation, die die Servicequalität im Luftverkehr untersucht und zu ihrer Verbesserung beitragen will. Zwischen 2018 und 2020 wurde Air Astana bereits dreimal in der Kategorie „Major Airline“ mit fünf APEX-Sternen bewertet.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Air Astana gibt es auf der Website der Airline unter airastana.com/ger/de-DE.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 35 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten bis 2021 regelmäßig errungen werden. Außerdem gehört Air Astana zu den wenigen international führenden Fluggesellschaften, die 2021 von Skytrax fünf Sterne und somit die höchste Auszeichnung im Bereich „Covid-19-Safety“ erhalten haben. Die Fluggesellschaft bekam ebenfalls eine Auszeichnung bei den Travellers“ Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie „Major Regional Airlines“ bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

