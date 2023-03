Air Astana feiert 20 Jahre Nonstopflüge von Deutschland nach Kasachstan: Über 1,5 Millionen Passagiere in zwei Jahrzehnten

2023 ist für Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, ein besonderes Jahr: Die Nonstopflüge zwischen Deutschland und dem neuntgrößten Land der Erde feiern ihr 20-jähriges Jubiläum. In den zwei Jahrzehnten hat Air Astana auf mehr als 14.000 Flügen über 1,5 Millionen Passagiere auf den verschiedenen Routen befördert. Herzstück sind bis heute die täglichen Nonstopverbindungen von Frankfurt in die kasachische Hauptstadt Astana mit schnellen Möglichkeiten zur Weiterreise, etwa in die Wirtschaftsmetropole Almaty oder in andere Regionen des Landes. Aktuell fliegt Air Astana zudem jeden Mittwoch von Frankfurt nach Uralsk am Kaspischen Meer.

„Unsere Fluggäste schätzten sehr unser Flugangebot ab Deutschland, da sie über unsere Drehkreuze schnell in alle Regionen Kasachstans, aber auch zu vielen wichtigen Zielen wie Taschkent, Bischkek oder Duschanbe weiterfliegen können. Zudem finden sich populäre Feriendestinationen wie die Malediven, Bangkok, Phuket und Delhi in unserem Flugplan“, berichtet Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey bei Air Astana. „Zu unseren Passagieren ab Deutschland gehören viele Geschäftsreisende und Touristen, ebenso Menschen, die ihre Freunde und Verwandte in Kasachstan besuchen. Neben unserem umfassenden Streckennetz schätzen sie die Zuverlässigkeit von Air Astana, den hohen Komfort unserer jungen Flotte sowie den Bordservice, der vom umfangreichen Unterhaltungsangebot bis hin zu hochwertigen, frisch zubereiteten Speisen reicht.“

Für 19 US-Dollar ein bisschen mehr von Kasachstan kennenlernen

Obwohl Kasachstan ein Land ist, das Besuchern von riesigen Naturparks, Bergen mit großen Skigebieten bis zu Steppenlandschaften, modernen Städten und einer faszinierenden Kultur viel zu bieten hat, kennen viele nur wenig von ihm. Air Astana hat daher Ende 2022 das beliebte „Stopover Holidays“-Programm neu aufgelegt. Fluggäste, die über Astana oder Almaty mit Air Astana reisen, können in den beiden Großstädten sehr kostengünstig eine Nacht verbringen und so mehr von Land und Leuten entdecken. Zur Wahl stehen einzelne Übernachtungen ab 19 US-Dollar in ausgewählten Drei- und Vier-Sterne-Hotels einschließlich Frühstück sowie den Flughafentransfers. Wer länger bleiben möchte, kann weitere Hotelnächte zu ebenfalls attraktiven Raten dazubuchen.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Air Astana mit Sitz in Almaty ist die nationale Fluggesellschaft Kasachstans. Die Airline betreibt ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz ab dem Hauptdrehkreuz Almaty International Airport sowie den weiteren Hubs in Astana, Atyrau und Aktau. Derzeit umfasst die Flotte der Air Astana Group 42 Flugzeuge, die bei der 2002 gegründeten Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana sowie beim Low-Cost-Carrier FlyArystan (2019 gegründet) zum Einsatz kommen. Hochqualifizierte Mitarbeiter – überwiegend aus Kasachstan, aber auch aus dem Ausland – kümmern sich um das Wohl der Fluggäste. Seit Herbst 2005 steht Peter Foster, Airline-CEO mit mehr als 40 Jahren Management-Erfahrung, an der Spitze des Air-Astana-Teams.

