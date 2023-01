Air Astana im Jahr 2022: Neue Strecken und neue Flugzeuge

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, setzte 2022 in wichtigen Bereichen ihr Wachstum fort. Im 20. Jahr seit Unternehmensgründung stellte die Fluglinie drei neue Airbus A321LR in Dienst und betreibt nun zehn Flugzeuge dieses Typs. FlyArystan, ein Low-Cost-Schwesterunternehmen von Air Astana, investierte ebenfalls in neue Flugzeuge und erweiterte die Flotte um vier zusätzliche Airbus A320neo.

Damit betreibt die Air Astana Group insgesamt 42 Flugzeuge mit einem Durchschnittsalter von rund fünf Jahren – eine der jüngsten Flotten im internationalen Luftverkehr. 2023 sollen sechs weitere neue Jets folgen, während 2025 der erste Boeing 787-9 Dreamliner zu Air Astana stößt. Die Vereinbarung mit der Air Lease Corporation sieht insgesamt die Übernahme von drei dieser Flugzeuge vor.

Einhergehend mit dem Flottenausbau haben Air Astana und FlyArystan 2022 auch ihre Steckennetze erweitert. Zu den Neuheiten bei Air Astana gehörten die Linienflüge nach Heraklion und Bodrum. Außerdem wurden die Flüge von Almaty nach Bangkok und Peking wiederaufgenommen. Damit bedient die Airline insgesamt 27 internationale und 15 innerkasachische Strecken. 2023 werden voraussichtlich Tel Aviv und Medina neue Ziele sein.

Bein FlyArystan kamen 2022 unter anderem Flüge von Aktau nach Baku und Istanbul neu in den Flugplan, während Routen wie Schymkent-Kutaissi, Aktau-Dubai und Schymkent-Dubai zurückkehrten. Damit umfasst das Netzwerk von FlyArystan nunmehr acht internationale und 26 innerkasachische Strecken.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen. Als Full-Service-Fluggesellschaft bedient Air Astana ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz. FlyArystan ist die schnell wachsende Low-Cost-Marke, die seit 2019 innerkasachische und regionale Flüge durchführt. Die Air Astana Group betreibt eine Flotte mit 38 Flugzeugen mit Maschinen vom Typ Airbus A320/A321neo/A321LR, Boeing 767-300ER und Embraer E190-E2.

