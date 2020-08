ait-deutschland GmbH ernennt neue Geschäftsführer

Kasendorf, August 2020. Die ait-deutschland GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, hat Sjacco van de Sande und Volker Einhäuser zu Geschäftsführern von ait-deutschland ernannt. Sjacco van de Sande wird das Führungsteam von ait verstärken, in dem auch Marco Roßmerkel (Geschäftsführer seit März 2019) und Volker Einhäuser (bisher Leiter Produktion, Logistik und Einkauf) eine führende Position innehaben.

Sjacco van de Sande wird ait-deutschland am 1. September 2020 als Geschäftsführer beitreten. Der gebürtige Niederländer bringt über 20 Jahre Erfahrung in der SHK-Branche mit. Zuvor war er für renommierte SHK-Unternehmen in der ganzen Welt, als CCO der Ideal Stelrad Group und der Vasco Group und außerdem als Managing Director of Sales & Marketing von ACV NV und CEO der Triangle Tube Organisation in den USA, tätig. In seiner letzten Position als CEO leitete er alle Aktivitäten der Deinzer + Weyland GmbH in Deutschland.

Mit der Ernennung von Sjacco van de Sande und Volker Einhäuser soll die Struktur des Führungsteams von ait gestärkt werden. Das Unternehmen stellt sich in Zukunft mit drei Geschäftsführern auf, die für drei verschiedene Fachgebiete zuständig sind. Damit soll das Unternehmen zu einer fachlich orientierten Organisation heranwachsen, die den neuen Herausforderungen des Marktes gewachsen ist. Das neue Team, das die ait-deutschland leitet, setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Marco Roßmerkel – Geschäftsführer bereits seit März 2019. Seine Schwerpunkte und Spezialgebiete sind Finanzen, IT und HR.

Volker Einhäuser – als Spezialist für Produktion, Logistik und Einkauf bleibt er weiterhin verantwortlich für diese Bereiche.

Sjacco van de Sande – als neues Mitglied der Geschäftsführung wird er sich vor allem auf die Bereiche Vertrieb, Marketing und Service konzentrieren.

Das Führungsteam ist davon überzeugt, dass ait-deutschland damit wieder einen großen Schritt nach vorne macht und seine Produkt- und Markterfolge so fortsetzen kann, wie es von einem führenden europäischen Anbieter nachhaltiger Energielösungen zu erwarten ist.

Über ait-deutschland / ait-group

Die ait-deutschland GmbH ist Teil des NIBE-Konzerns, einem führenden europäischen Anbieter von nachhaltigen Energielösungen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1998 hat ait-deutschland eine konsequente Produktentwicklung mit klarer Ausrichtung auf die Markterfordernisse betrieben. ait ist einer der europäischen Marktführer auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnik mit ca. 850 Mitarbeitern und Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, den Niederlanden/Belgien, den USA und Schweden.

Die High-End-Technologieprodukte – insbesondere Wärmepumpen und Kühlsysteme – werden unter den Marken alpha innotec, NOVELAN und KKT Chillers auf den Markt gebracht und lizenziert. Gegenwärtig werden die Produkte in mehr als 25 europäischen Ländern verkauft, KKT chillers vertreibt seine Produkte weltweit.

