AKTIONEN FÜR GENERATIONEN E.V. – Nachbarschaftshilfe

Heute feiert der Verein Aktionen für Generationen e.V. die Einführung seiner neuen Webseite, ein wichtiger Schritt in der Mission des Vereins, ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe für Pflegebedürftige Menschen zu fördern.

Gegründet von Jan und Andrea Baumann, unterstützt der Verein diejenigen, die sich dazu entschließen, in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Die Helfer leisten eine unbezahlbare Arbeit und erhalten im Gegenzug bis zu 18 Euro pro Stunde.

Es ist ein einfacher Prozess, der darauf ausgerichtet ist, sowohl für Helfer als auch für Pflegebedürftige Vorteile zu bringen. Menschen, die eine helfende Hand benötigen, werden mit denen verbunden, die bereit sind, zu helfen. Dabei werden alle Altersgruppen und Menschen mit und ohne Behinderung berücksichtigt. Der einzige Vorbehalt ist das Vorhandensein eines Pflegegrades.

„Wir sind überzeugt, dass das Helfen im Alltag nicht nur eine erfüllende, sondern auch eine wertgeschätzte Tätigkeit sein sollte“, erklärt Jan Baumann, Mitbegründer des Vereins. „Deshalb bemühen wir uns, diese Wertschätzung durch eine faire Bezahlung für die Unterstützung unserer Nachbarn zu zeigen.“

Der Verein stellt den Menschen in Schelklingen und auch deutschlandweit eine Reihe von Diensten zur Verfügung. Dazu gehören Einkaufsunterstützung, Gartenpflege, Kochunterstützung, Fahrdienste und andere alltägliche Aufgaben.

„Unser Ziel ist es, älteren Menschen das selbständige Leben weiterhin zu ermöglichen“, betont Andrea Baumann. „Wir wissen, dass viele ältere Menschen hier in Schelklingen leben und Hilfe im Alltag benötigen. Unser Verein hilft, Menschen zu finden, die bereit sind, diese Arbeit zu übernehmen und damit zur Verbesserung unserer Gemeinschaft beizutragen.“

Andrea Baumann ist ebenfalls Geschäftsführerin der Ulmer-Pflege24, einer 24 Std. Pflegevermittlung mit Hauptsitz in Schelklingen.

Die Vereinswebseite bietet umfassende Informationen für Pflegende Nachbarn, Angehörige und Pflegebedürftige. Sie enthält Details zu den möglichen Rückerstattungen, die die Pflegekasse für Unterstützungsleistungen bietet, sowie praktische Ratschläge, wie man sich engagieren kann. Es werden auch verschiedene Formen der Alltagsbegleitung aufgezeigt, die die Nachbarschaftshilfe bietet.

Um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, bietet die Webseite auch eine Anmeldemöglichkeit, um Vergütungen für geleistete Pflegedienste zu erhalten.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Webseite unter https://nachbarn-helfen-senioren.de/.

Über Aktionen für Generationen e.V.

Aktionen für Generationen e.V. wurde 2022 gegründet, um ehrenamtliche Hilfe für Pflegebedürftige Menschen zu fördern. Mit einer fairen Vergütung für die Unterstützung von Nachbarn wollen wir zu einer besseren Gemeinschaft beitragen.

Ziel des Vereins ist es zunächst in der Stadt Schelklingen und einem Umkreis von maximal 10 km, Entlastungangebote an ältere Menschen zu machen, um ihnen das selbstständige Leben weiterhin ermöglichen zu können. In Schelklingen leben relativ viele ältere Menschen, die größtenteils allein zurechtkommen, jedoch Hilfe im Alltag benötigen. Hierzu zählen unter anderem die Erledigung der Einkäufe, Gartenpflege, gemeinsames Kochen, Fahrdienste und andere niedrigschwellige Tätigkeiten.

Der Verein bemüht sich Schelklinger für diese Hilfstätigkeiten zu gewinnen und eine möglichst umfangreiche Nachbarschaftshilfe zu organisieren.

Wir wissen, dass in der aktuellen Zeit wenige Menschen dazu bereit sind, unentgeltlich also ehrenamtlich zu arbeiten. Daher beinhaltet unser Konzept den Tätigen eine stündliche Aufwandsentschädigung anzubieten. Hiervon versprechen wir uns, dass wir viele Nachbarn überzeugen können, tatsächlich ihren Nachbarn zu helfen.

Aktionen für Generationen e.V.

Jan Baumann

Frankenstraße 6

89601 Schelklingen

07394 933458-8



https://nachbarn-helfen-senioren.de/

