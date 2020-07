Aktiver Einsatz für die Gesundheit in der Region

APROS Consulting & Services GmbH spendet 6.500 Euro an das Gesundheitsforum und unterstützt aktiv.

Seit vielen Jahren arbeitet das Gesundheitsforum Eningen e.V. und der AK Gesunde Gemeinde an der gesundheitlichen Aufklärung und Betreuung der Bevölkerung in Eningen, Reutlingen und Umgebung. Und der Erfolg ist nicht zu übersehen, denn Eningen ist als Gesunde Gemeinde zertifiziert und auch mit dem Gesundheitsforum überregional engagiert.

Als Hauptsponsor unterstützt das Team der APROS Consulting & Services die Arbeit des Gesundheitsforum mit der eigenen “Initiative Gesundheit” für soziale und gesundheitliche Förderung seit vielen Jahren. Für die aktuelle Spende konnten beeindruckende 6.500 Euro erwirtschaftet werden. Die ehrenamtlichen Projekte des Gesundheitsforum Eningen sollen damit weiter vorangebracht werden.

Das gesunde Image der Gemeinde Eningen wird durch den AK Gesunde Gemeinde und das Gesundheitsforum unterstützt. Mit seinen vielfältigen Angeboten und einer Vielzahl von Veranstaltungen und Veröffentlichungen, die für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind, unterstützt das Gesundheitsforum die Bürger tatkräftig bei der Pflege und Wiedererlangung der Gesundheit und dem Wissen darüber. Durch das große Interesse der Menschen an diesem Themenbereich wurde das Gesundheitsforum auch weit über die Gemeindegrenze hinaus bekannt.

“Wir sind stolz, auf das, was wir bisher erreichen konnten”, so die 1. Vorsitzende Veronika Bittner-Wysk. Mit über 100 Mitgliedern aus 10 Gemeinden werden im so 10 bis 20 Veranstaltungen und um die 60 Veröffentlichungen zum Thema Gesundheit organisiert. Als Beirat für die Marketing und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde, ist APROS Geschäftsführer Volker Feyerabend für die Kooperation zwischen Arbeitskreis und Gesundheitsforum zuständig. So konnten schon einige interessante Vortrags- und Themenabende mit Gesundheitsexperten, zum Beispiel, aus den Bereichen Physiotherapie, Altersvorsorge, Gesundes Wohnen und Medizin, zustande kommen und Kooperationen, wie z. B. mit den Kreiskliniken Reutlingen und die Kopfweh-Konferenz Reutlingen aufgebaut werden.

Der Verein kann sich über so regelmäßige Unterstützer wie Feyerabend und das APROS-Team, dass die Arbeit des Gesundheitsforums schon seit vielen Jahren unterstützt, freuen. APROS ist mit Geld und Tat nun schon seit 12 Jahren dabei. Nicht nur die finanzielle Unterstützung ist ihnen dabei wichtig, auch die tatkräftige Mitarbeit und das Einbringen des passenden Know-hows gehören selbstverständlich dazu. Die 6500 Euro für die Spende wurde im Bereich Marketing-, Werbung- und im Unternehmensberatungsbereich ziel- und zweckgerichtet erwirtschaftet und als Überraschung bei einer Vereinssitzung in der PHYSIOEningen an den Verein übereicht.

“Unsere Corporate Social Responsibility Strategie, unser soziales Engagement in der Region, ist ein fester Teil unserer strategischen Planung. Derzeit bauen wir die Infrastrukturunterstützung sozialer Projekte und für Vereine aus. So werden Netzwerke, Vereine in Sport, Gesundheit und Kultur unterstützt. Es ist uns ein großes Bedürfnis, gemeinsam mit den Akteuren hier in der Region Reutlingen etwas zu bewegen.” Volker Feyerabend und sein Team sind Überzeugungstäter.

Und Geschäftsführer Volker Feyerabend betont “Der große Erfolg der letzten Jahre befürwortet unsere Initiative Gesundheit. Durch die Zusammenarbeit mit dem Verein und die Unterstützung der Projekte, können wir uns problemlos mit dem Thema identifizieren.”

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.APROS-Consulting.com

