Aktuelle Mediadaten 2020: DFPA Mediaberatung, Werbung, Online- und Content-Marketing für Finanzen und Finanzdienstleister

Finanzbranche Marketing: Mit Werbung bei der DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur erreichen Sie Finanzdienstleister direkt und ohne Streuverlust.

Die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur ( https://www.dfpa.info ) ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche. Wir bieten aktuelle Fach-Informationen zur privaten und institutionellen Kapitalanlage – über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Von Finanz-Redakteuren aufbereitete Branchen-News für Finanzdienstleister – aktuell, vollständig, unabhängig.

Mit Ihrer Werbung auf www.dfpa.info erreichen Sie Finanzdienstleister direkt und ohne Streuverlust. Die vielfältigen digitalen Werbe- und Kommunikationsformen ermöglichen es Ihnen, Ihre Botschaft optimal in Szene zu setzen.

Unsere Angebote – Ihre Chancen

Die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur bietet vielfältige werbliche und Contentmarketing-/PR-Kooperationen – punktgenau in die Zielgruppen der privaten und institutionellen Finanzbranche, Kapitalanlagebranche und Investmentbranche:

– Werbung in allen Standard-Bannerformaten

– Werbung auf der Homepage und in den Nachrichten-Rubriken

– Werbung im täglichen Newsletter

– Werbung in der Nachrichten-APP

– PR über Firmen-Porträts, -Videos, Whitepaper, Gastbeiträge

– Vertrieblich-redaktionelle Kooperationen wie

– DFPA-News auf der Firmen-Homepage

– DFPA-News im Firmen-Intranet

– DFPA-News als gelabelte Newsletter für Makler/Vertriebler

Die DFPA Zielgruppen / User / Leser

Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Aufsichtsräte von Unternehmen, Behörden, Beratern und Instituten der Finanzdienstleistungsbranche, Vertriebsgesellschaften, Emissionshäuser, Vermögensverwalter, Lebensversicherer, Investmentgesellschaften, Haftungsdächer, Pools, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Bauträger/Finanzierer.

Das sagen die DFPA Nutzer / Leser / User:

“Wir nutzen die DFPA-Plattform seit 2014. Als Tool für einen schnellen, aktuellen Marktüberblick

ist sie ausgezeichnet geeignet und in unsere tägliche Marktrecherche fest integriert.” Bernd Gaiser, Leiter Marketing der BVT-Unternehmensgruppe (München)

“Dies ist ein Nachrichtendienst, der schon beim ersten Anklicken durch eine klare Struktur

überzeugt und zum Lesen motiviert.”Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor der DNL Real Invest AG (Düsseldorf)

“Eine gute Mischung wirklich relevanter Artikel.” Dr. Matthias Klöpper, Vorstand Finanzen der FERI AG (Bad Homburg)

“Wir haben uns für die Nachrichten-Kooperation mit der DFPA für unsere wöchentlichen News und unseren Vertriebs-Newsletter zum Thema “Sachwerte” entschlossen, weil diese Nachrichten aktuell, zuverlässig und gut aufbereitet sind. Die Meldungen helfen uns, die rechtliche Sicherheit in der Anlageberatung zu erhöhen, weil die Vertriebskollegen hier umfassenden Überblick über Märkte, Trends und auch Risiken erhalten.” Helmut Schulz-Jodexnis, Leiter Produktbereich Sachwerte bei Jung, DMS & Cie. (München/Wiesbaden)

“Wir sind mit den Inhalten Ihres DFPA-Newsletters sehr zufrieden. Form und Länge der Inhalte

und Meldungen halten wir für angemessen. Sie dienen uns so in hohem Maße zur schnellen täglichen Information. Die Inhalte sind aktuell und lesenswert.” Brigitte Bonifer, Director/Prokuristin Investor Relations der OVB Holding AG (Köln)

DFPA – Aktuelle Werbeformate und Preise 2020

Auf https://www.dfpa.info/files/inhalte/mediadaten/Mediadaten_DFPA_2020_online.pdf finden Sie die aktuellen DFPA Mediadaten zum Download. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Weitere Informationen zur Finanzwerbung und Finanznachrichten Marketing auf: https://www.dfpa.info/werbung-media.html

Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA mit Sitz in Hamburg ist der unabhängige Branchenbeobachter und der verlässliche Lieferant für alle Finanznachrichten und sonstige News, die Finanzdienstleister, Berater und Vermittler wissen müssen. Die DFPA-Fachredaktion wertet für Finanzprofis täglich relevante Nachrichtenquellen aus und stellt diese den Nutzern der DFPA zur Verfügung. Auf https://www.dfpa.info/nachrichten-ueberblick.html werden die aktuellen Finanznachrichten des Tages für einen schnellen Überblick zusammengestellt. Finanz- und Kapitalanlageberater, Vermittler und Finanzexperten profitieren von diesem Informationsvorsprung und sparen sich durch die umfassenden News-Services für die Finanzbranche viel Zeit, selbst diverse Finanzmagazine, Zeitungen und Portale durchforsten zu müssen.

Die von Dr. Dieter E. Jansen 2014 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker. Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA bietet aktuelle Fach-Informationen zur privaten und institutionellen Kapitalanlage: über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. DFPA bietet von Finanz-Redakteuren aufbereitete Branchen-News für Finanzdienstleister: aktuell, vollständig, unabhängig.

Nachrichten der Finanzdienstleistungsbranche zu finden, zu würdigen, zu formulieren oder zu kommentieren, erfordert Fachkenntnisse und Erfahrungen. Das DFPA-Redaktionsteam – studierte Juristen und Wirtschaftswissenschaftler – besteht aus Profis auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen. Sie sind seit vielen Jahren im Nachrichten-Business der Kapitalanlage- und Versicherungsbranche tätig. Die Redakteure recherchieren mittels der speziellen DFPA-Software täglich mehrmals neue Inhalte auf über 3.000 Internetseiten von rund 1.300 Unternehmen – darunter alle wichtigen Konzerne der Finanzbranche sowie Verbände, Berater, Behörden, Sachverständige und andere Dienstleister der Kapitalanlagebranche. Die ermittelten Nachrichten werden von der DFPA-Redaktion geprüft, komprimiert, gegebenenfalls ergänzt und im tagesaktuellen Finanznachrichten-Überblick kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die DFPA GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Dr. Jansen Newsmedia AG, zu der auch die EXXECNEWS Verlags GmbH gehört. Die Fachpublikation EXXECNEWS ist die Kapitalanlagezeitung für Führungskräfte und erscheint 14-täglich seit dem Jahr 2012. Dr. Dieter E. Jansen (Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Rechtsbeistand) ist Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Dr. Jansen Newsmedia AG. Dr. Jansen gründete die erste deutsche Rating-Agentur für Geschlossene Fonds (G.U.B.) sowie das Magazin Cash., dessen langjähriger Herausgeber er war. Zudem entwickelte er den Cash./Onvista-Newsletter. Darüber hinaus ist Dr. Jansen Buchautor und publizierte Fachartikel und Kolumnen unter anderem für die Wirtschaftsmagazine Wirtschaftswoche und Capital sowie für die Welt am Sonntag. Jan Peter Wolkenhauer ist Rechtsanwalt und leitet die Redaktionen DFPA und EXXECNEWS.

Mit der Öffnung der DFPA 2016 für Berater, Vermittler und den Anbietern von Finanz- und Kapitalanlage-Produkten steigen Reichweite und Nutzerzahlen, was interessante Werbemöglichkeiten nicht nur für Finanzdienstleister, Banken, Vertriebe und Initiatoren ermöglicht, sondern auch für Unternehmen ist, die eine anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppe ansprechen möchten.

