Aktuelle Neuerscheinung: Das Jahrbuch „Impact Investing 2021“

Die Hamburger Zeitschrift für institutionelles Assetmanagement EXXECNEWS INSTITUTIONAL hat das Jahrbuch “ Impact Investing 2021“ herausgegeben – ein in Deutschland einzigartiger Überblick über die wachsende Bedeutung des Impact Investing, einer Entwicklung, die präsent und unumkehrbar ist, so die Herausgeber.

Hamburg, 29. November 2021 – 335,3 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in nachhaltige Anlageprodukte geflossen. So der Marktbericht 2021 des FNG Forums Nachhaltige Geldanlagen. Volker Weber, FNG-Vorstandsvorsitzender, erläutert im Jahrbuch, worum es sich bei Impact Investments handelt, um Investitionen, die neben einer finanziellen Rendite auch einen positiven Beitrag zur Lösung von ökologischen und / oder sozialen Problemen leisten. Noch steht Impact Investing in Deutschland am Anfang, meint Dr. Andreas Rickert, Vorstand der Bundesinitiative Impact Investing: „Impact Investing muss Mainstream werden. Dafür die Weichen zu stellen, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt.“

Grundlage für das Impact Investing sind die von den Vereinten Nationen postulierten 17 Nachhaltigkeitsziele, „sustainable development goals“ (SDG). Im Jahrbuch „Impact Investing 2021“ erläutern 17 Unternehmen und Organisationen in 17 Beiträgen die verschiedenen Facetten des Impact Investing: Wie alternative Assetklassen positiven Impact erzielen, wie dieser gemessen werden kann, was der Unterschied zwischen Absolute und Relative Impact Investing ist, wo die Potenziale und die Grenzen liegen, welche neue Dienstleistungen durch Impact Investing erstehen, welchen Regeln Impact Investing unterliegt – nur wenige der Themen, die das Jahrbuch behandelt.

Das Jahrbuch „Impact Investing 2021“ steht auf der Website der DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur auf https://www.dfpa.info/files/inhalte/epaper/epaper-Jahrbuch2021_Impact_Investing/index.html zum kostenlosen Download zur Verfügung.

