Aktuelle Studie von Shell Recharge Solutions zeigt: Verbessertes Nutzererlebnis entscheidend für breiten Umstieg auf E-Mobilität

Die EV Driver Survey von Shell Recharge Solutions ist die größte Umfrage unter E-Autofahrern in Europa. Laut der Studie ist das Fahrerlebnis und die Technologie von E-Autos für drei Viertel der Befragten ein Hauptgrund für den Umstieg auf elektrisches Fahren. Gleichzeitig gibt es weiterhin Hürden für eine breite Einführung der E-Mobilität.

Die wichtigsten Ergebnisse:

– Die Mehrheit der E-Autofahrer (72%) ist sich einig, dass eine breite Einführung von Elektrofahrzeugen entscheidend für den Umweltschutz ist. Allerdings sorgt sich mehr als die Hälfte (55%) der Befragten um den fehlenden Zugang zur Ladeinfrastruktur.

– Für fast die Hälfte (47%) der Studienteilnehmer sind niedrigere Anschaffungskosten einer der Top 3-Gründe für einen breiten Umstieg auf die E-Mobilität. Das sind 10% mehr als im vergangenen Jahr. Der Faktor Kosten ist neben einer einfachen Bedienung der zweitwichtigste Faktor für die Wahl eines Heimladepunkts.

– Die Zahl der Fahrer, die mehrere Ladekarten nutzen, hat zugenommen. 36% der Fahrer besitzen vier Ladekarten oder mehr, das sind 21% mehr als noch in 2021. Von den 32% der Fahrer in Deutschland, die mehr als vier Ladekarten besitzen, wünschen sich fast 39% eine einzige Ladekarte.

Amsterdam, 12. Mai 2022 – Laut 75% der E-Autofahrer sind das Fahrerlebnis und die Technologie von Elektrofahrzeugen ein Hauptgrund für den Umstieg auf elektrisches Fahren. Allerdings sind noch nicht alle Fahrer zufrieden. Diese Ergebnisse sind Teil der diesjährigen EV Driver Survey, der größten Umfrage unter E-Autofahrern in Europa. Die Studie zeigt außerdem, dass 70% der Fahrer aufgrund der Umweltvorteile ein vollelektrisches Fahrzeug einem Hybrid vorziehen. 55% der Befragten bevorzugen vollelektrische Fahrzeuge aufgrund von Kostenvorteile. Allerdings wünscht sich fast die Hälfte der E-Autofahrer eine bessere Verfügbarkeit von Ladepunkten.

Verbesserung des Kundenerlebnisses

Die Studie zeigt, dass E-Autofahrer das Kundenerlebnis beim Laden als unzureichend empfinden. Das liegt an einer als zu gering empfundenen Zahl an Ladepunkten sowie am schlechten Zugang zu den Lademöglichkeiten. Nach Ansicht der E-Autofahrer ist der wichtigste Faktor für einen breiten Umstieg auf die E-Mobilität eine bessere Akkureichweite, gefolgt von geringeren Anschaffungskosten und einer besseren Verfügbarkeit an Ladepunkten. Zudem ist nur ein Drittel der Befragten der Ansicht, dass Ladepunkte an Autobahnen die nötigen Ladegeschwindigkeiten erreichen. Für Einzelhandels- und Gastronomiestandorte sinkt diese Zahl sogar auf ein Fünftel der Studienteilnehmer.

Mittlerweile besitzen 36% der E-Autofahrer vier Ladekarten oder mehr, um öffentlich zu laden. Das ist ein Anstieg von 21% gegenüber dem letzten Jahr. Interoperabilität ist E-Autofahrern sehr wichtig, unabhängig davon, wie viele Karten sie derzeit nutzen. Insgesamt ist mehr als die Hälfte der Befragten dazu bereit, für den Zugang zur gesamten Ladeinfrastruktur mit nur einer Karte mehr zu bezahlen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von E-Autos sowie steigenden Akkureichweiten ist die Anzahl der benötigten Ladekarten vor allem für die 40% der Fahrer sehr wichtig, die in andere europäische Länder reisen. Zwei Fünftel dieser Fahrer hatten demnach Probleme mit dem Zugang zu Ladepunkten im Ausland. Außerdem würde 65% der Fahrer häufiger Ziele anfahren, an denen Lademöglichkeiten bestehen. 54% der Befragten geben an, dass die Verfügbarkeit von Ladepunkten beeinflusst, wo sie einkaufen und wohin sie fahren.

Melanie Lande, CEO von Shell Recharge Solutions Europe, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: „Die gesamte Branche muss die Herausforderungen verstehen, mit denen sich E-Autofahrer konfrontiert sehen, um den Umstieg in der breiten Masse zu erleichtern. Deshalb sind die Ergebnisse unserer Studie so entscheidend. Es zeigt sich deutlich eine zunehmende Begeisterung für E-Autos. Die Fahrer sind von der Technologie, den Kosten und der Nachhaltigkeit begeistert. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass ein unzureichendes Kundenerlebnis eine der größten Hürden für die breite Einführung ist. Um die aktuelle Dynamik aufrechtzuerhalten und den Umstieg auf E-Autos weiter zu fördern, müssen wir diese Herausforderungen angehen. Die Fahrer müssen das Gefühl haben, ausreichenden Zugang zu Ladepunkten zu haben, die ihnen ein bequemes, nahtloses und zuverlässiges Ladeerlebnis bieten. Wir hören auf die Fahrer, wenn wir uns auf die Verbesserung des Nutzererlebnisses konzentrieren. Wir möchten die gesamte Branche ermutigen, es uns gleichzutun.“

Der Kostenfaktor

Geringere Gesamtbetriebskosten tragen am stärksten zu einer weiteren Verbreitung von Elektrofahrzeugen bei. Allerdings machen sich 68% der E-Autofahrer Sorgen um die steigenden Strompreise. Mehr als zwei Drittel (72%) der Fahrer gehen davon aus, dass eine zunehmende Verbreitung von E-Autos die Anschaffungs- und Betriebskosten senken wird.

In diesem Jahr gab fast die Hälfte (47%) der Befragten an, dass geringere Anschaffungskosten einer der drei Hauptfaktoren für eine stärkere Verbreitung von E-Autos ist. Das ist ein Anstieg von 10% gegenüber 2021. Nach einem einfachen Nutzererlebnis sind die Kosten außerdem der zweitwichtigste Faktor bei der Auswahl eines Heimladepunkts.

Nachhaltiges Laden

Die flächendeckende Verbreitung von E-Autos bringt nicht nur Umweltvorteile mit sich. Fast drei Viertel der E-Autofahrer sehen den massenhaften Einsatz von Elektrofahrzeugen als entscheidend für die Bekämpfung des Klimawandels an. Fast 60% der E-Autofahrer glauben, dass intelligentes Laden mehr Menschen zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge bewegt.

Der Hauptgrund für den Umstieg auf elektrisches Fahren ist die Umweltverträglichkeit, auch wenn dieser Aspekt von 38% im letzten Jahr auf 35% in der diesjährigen Studie sinkt. Der Trend, dass E-Autofahrer als nächstes ein vollelektrisches Fahrzeug anschaffen wollen, hat sich erheblich verstärkt. Drei Viertel der Befragten planen, als nächstes ein vollelektrisches Auto zu kaufen – im vergangenen Jahr waren es nur 62%. Der Anteil derer, die auf traditionelle Verbrenner zurückwechseln wollen, hat sich von vier auf zwei Prozent halbiert.

Mehr als die Hälfte der Fahrer ist bereit, für eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien geringere Ladegeschwindigkeiten in Kauf zu nehmen. 40% der Befragten würden sogar einen weiteren Weg in Kauf nehmen, um an einem Ladepunkt mit erneuerbaren Energien zu laden. Außerdem zeigt die Studie, dass fast ein Drittel der Fahrer ihr Auto mit zu Hause erzeugtem sowie mit erneuerbarem Strom laden wollen. Auch hier zeigt sich: Das Laden mit nachhaltig erzeugter Energie zählt zu den Hauptanforderungen von E-Autofahrern.

Methode:

Bei der EV Driver Survey 2022 von Shell Recharge Solutions handelt es sich um eine jährlich mittels eines Online-Fragebogens durchgeführte Studie zum elektrischen Fahren und Laden. An der diesjährigen Umfrage haben 14.991 Menschen in fünf Märkten teilgenommen, die derzeit ein E-Auto fahren. Die Teilnehmerzahlen verteilen sich wie folgt auf die fünf Länder: Vereinigtes Königreich (2.853), Frankreich (1.587), Deutschland (6.272), Niederlande (4.145) und Belgien (134).

Die Befragungen wurden im Januar 2022 online von Sapio Research durchgeführt. Dazu wurden eine E-Mail-Einladung und eine Onlineumfrage verwendet. Die Teilnehmer wurden aus Kundendatenbanken von Shell Recharge Solutions sowie aus Partner-Panles von Sapio Research ausgewählt.

Die Ergebnisse jeder Stichprobe unterliegen einer Stichprobenvarianz. Das Ausmaß der Abweichung ist messbar und wird von der Anzahl der Befragten sowie die Höhe der Prozentsätze, die die Ergebnisse ausdrücken, beeinflusst. In dieser Studie stehen die Chancen 95 zu 100, dass ein Umfrageergebnis nicht um mehr als 1,0 Prozentpunkte von dem Ergebnis abweicht, das sich ergeben würde, wenn alle Personen der Grundgesamtheit der Stichprobe befragt worden wären.

Shell Recharge Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für E-Autos. Damit ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden eine sauberere Mobilität. Shell Recharge Solutions ist in Europa, Nordamerika und Asien tätig und bietet seinen Kunden branchenführende Produkte und Dienstleistungen an. Dazu gehören die Planung und Beratung, die Installation vor Ort sowie Energiemanagement und Wartung, egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Das Unternehmen ist Teil der Shell Gruppe und greift auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit dem Laden von Elektrofahrzeugen zurück. Shell hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2050 ein emissionsfreies Energieunternehmen zu werden. Bis 2025 will Shell über 500.000 und bis 2030 über 2,5 Millionen Ladepunkte betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://shellrecharge.com

