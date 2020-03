Aktuelles zu Yachtbranche & Corona: superyachtforum.eu

Frankfurt am Main, März 2020

Um uns herum wird die Welt regelrecht in Stillstand versetzt, schock-gefrostet. Dazu wird in die so selbstverständlichen Dinge des Alltags eingegriffen. Untersagte persönliche Sozialkontakte, alles geschlossen. Diese Corona-Krise hat kein Erfahrungs-Vorbild. Deshalb gibt es auch keinen Masterplan, wie man zu agieren oder zu reagieren hat . Der Kampf gegen das Coronavirus führt zum radikalen Umbruch. Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erleben regelrechte Disruptionen.

Die Yacht-Branche, weitgehend touristisch geprägt, ist besonders betroffen: Der Zugang zu Revieren oder Marinas und damit zur Yacht gesperrt, Crews in Quarantäne, Werften in Arbeitspause, Kauf, Bau, Refit auf Eis, Charter fraglich. Ist die Sommersaison noch zu retten? Wie steht es mit den Rechten und Pflichten, den Kosten, den Arbeitsplätzen, den finanziellen Verpflichtungen? Mit welcher Strategie ist den Problemen am besten zu begegnen?

Jeder muss sich neu definieren und orientieren. Es ist ein Lebensfähigkeits- und Stresstest für jedes System, jede Organisation, jedes Individuum. Worauf kommt es wirklich an? Was geht? Was kommt? Was bleibt? Was muss nach dieser Krise dringend anders werden?

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann und Team widmen sich den aktuellen Themen im Blog SUPERYACHTFORUM.EU und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Auch in der Corona-Krise dank modernster Technik.

