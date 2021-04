ALEXA eröffnet Corona-Testzentrum

Neues Schnelltestzentrum in Berlin-Mitte

Am Montag, dem 19. April hat das ALEXA am Alexanderplatz in Kooperation mit der Berliner BEZIRKSapotheke das “ALEXA Testzentrum” eröffnet. In dem neuen Corona-Schnelltestzentrum können sich die Mieter und Mitarbeiter des Shoppingcenters und auch Besucher, die zuvor einen Termin vereinbart haben, schnell und unkompliziert auf das SARS-CoV-2-Virus testen lassen. Im 2. Obergeschoss des ALEXA steht das Team der BEZIRKSapotheke unter der Leitung von Michael Dolfen bereit, um die Point-of-Care-Antigentests professionell und sicher durchzuführen. Das Testzentrum hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet. Samstags steht der Test-Service von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung.

“Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des Testzentrums im ALEXA. Damit geben wir unseren Mietern und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich regelmäßig und direkt an ihrem Arbeitsplatz testen zu lassen”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. “Und auch unsere Besucher profitieren von dem neuen Service. Denn mit einem negativen Testergebnis können sie in vielen unserer Shops einkaufen gehen und auch einen Frisör besuchen.”

Testzentrum im Shoppingcenter

Im ALEXA Testzentrum können sich Personen ab einem Alter von vier Jahren auf das Corona-Virus testen lassen. Wichtige Voraussetzung ist, dass sie keine grippeähnlichen Symptome zeigen und ein Ausweisdokument mitbringen. Das Testergebnis liegt nach 20 Minuten vor und wird direkt vor Ort oder via E-Mail oder SMS mit einem schriftlichen Zertifikat an die Testperson übermittelt. Für Berliner Bürger ist der Test einmal pro Woche kostenlos. Weitere Informationen zu dem Testzentrum hier.

“Der Corona-Antigen-Schnelltest ist ein wichtiges und sinnvolles Mittel im Einsatz gegen die Pandemie. Zugleich ist die Einrichtung eines Testzentrums eine große organisatorische und logistische Leistung”, sagt Michael Dolfen, Leiter des ALEXA Testzentrums. “Dank des großen Einsatzes unseres Teams haben wir diese Herausforderung professionell gemeistert.”

