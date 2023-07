Alibaba.com zieht positive Bilanz nach erstem Halbjahr in Deutschland

Der führende B2B-Online-Marktplatz bringt mit einer Reihe von Initiativen digitale Beschaffung nach Deutschland, darunter einer Partnerschaft mit dem TÜV Rheinland, hybride Messen sowie die Online-Messe ‚March Expo‘.

Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, zieht nach der ersten Jahreshälfte Bilanz in Deutschland. Die Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lücke zwischen kleinen Unternehmen und größeren Akteuren zu schließen, indem sie eine stärkere Beteiligung von KMU am globalen digitalen Handel fördert. Dazu unterstützt Alibaba.com sein Netzwerk von über 40 Millionen Käufern und Verkäufern aus kleinen Unternehmen mit digitalen Tools und Schulungen, die speziell für den B2B-Handel entwickelt wurden, wie zum Beispiel Kommunikations- und Engagement-Tools, Übersetzungshilfen, KI-gestütztes Matching von Käufern und Lieferanten, Plattformanalysen und Schulungen zum digitalen Handel.

Alibaba.com konzentrierte sich in Deutschland in den ersten sechs Monaten auf den direkten Austausch mit seinen Händlern auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen, wie der kürzlich stattgefundenen Intersolar Europe, den Ausbau der strategischen Partnerschaft mit dem TÜV Rheinland und dem Wachstum des lokalen Teams sowie dem damit einhergehenden Umzug in neue Büroräume in München.

Erfolgreiche Hybrid-Messen und Roadshows – Alibaba.com trifft seine B2B-Einkäufer in Deutschland

Alibaba.com nutzte seine starke Präsenz auf Messen in Deutschland, um deutschen Einkäufern ein möglichst nahtloses digitales Einkaufserlebnis zu bieten. Damit soll ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und ihnen eine globale Beschaffung erleichtert werden.

Zum Jahresauftakt veranstaltete Alibaba.com im Januar seine erste Roadshow für deutsche Geschäftskunden. Unter dem Motto „Source to Grow“ stellte das lokale Alibaba.com-Team einem Publikum aus deutschen KMU und Partnern in München, Hamburg und Berlin digitale Sourcing-Tools und -Lösungen, Präsentationen von Branchenexperten und Workshops vor.

Während der jährlich stattfindenden March Expo entdeckten die Einkäufer auf Alibaba.com wieder Millionen neuer Produkte von über 200.000 Anbietern aus aller Welt sowie eine breite Palette von Events und Werbeaktionen. Allein in der ersten Woche der March Expo verzeichnete Alibaba.com weltweit über 700.000 Livestream-Zuschauer.

Im Frühjahr präsentierte Alibaba.com auf der BEAUTY Düsseldorf sein Produktportfolio für die Kosmetik- und Schönheitsindustrie mit einem besonderen Vorteil für B2B-Einkäufer: Viele der auf der Plattform gelisteten Kosmetik- und Schönheitsprodukte sind ungewöhnlich und auf dem heimischen Markt nur schwer zu bekommen. Auf Alibaba.com werden Einkäufer jedoch leicht fündig.

Im Juni nahm Alibaba.com an der Intersolar Europe 2023 in München teil, um den Smart-Sourcing-Ansatz der Plattform zu unterstreichen. Nachdem die Plattform ihr Angebot und ihr Produktportfolio im Bereich der erneuerbaren Energien stark erweitert hat, können Käufer aus über 400.000 zertifizierten Produkten für erneuerbare Energien von mehr als 3.000 Anbietern wählen – viele von ihnen sind vom TÜV Rheinland verifiziert.

Der physische Messeauftritt von Alibaba.com auf der Intersolar Europe wurde durch die Online-Messe für erneuerbare Energien ergänzt, die vom 12. bis 25. Juni auf Alibaba.com stattfand. Mehr als 500 Anbieter präsentierten online neue Produkte und nutzten die digitalen Tools der Plattform wie virtuelle Showrooms und Messestände, Livestreams und 3D-Produktpräsentationen, um den Kunden ein immersives Einkaufserlebnis zu bieten.

Die Online-Messe für erneuerbare Energien war Teil des Alibaba.com Online-Messe-Sommers. Den ganzen Sommer über präsentieren über 17.000 internationale Anbieter aus verschiedenen Branchen ihr Portfolio auf der Plattform. Kunden erhalten virtuellen Zugang zu Hunderten von internationalen Messen, praktische Ratschläge von Branchenführern, Einkäufern und Alibaba.com-Experten, um das Beste aus der Veranstaltung herauszuholen, und können sich auf virtuelle Messestände, Live-Produkteinführungen und Demos, neue Trends, Rabattaktionen und mehr freuen.

Strategische Partnerschaft mit TÜV Rheinland

Alibaba.com arbeitet bereits seit 2012 mit TÜV Rheinland zusammen, um Händler auf der Plattform zu verifizieren. Diese strategische Partnerschaft wurde in diesem Jahr weiter ausgebaut. Als unabhängige Prüfstelle unterstützt TÜV Rheinland damit das Verified-Supplier-Programm von Alibaba.com, das KMU hilft, vertrauenswürdige und zuverlässige Handelspartner zu finden. Zunächst liegt der Fokus auf Lieferanten aus der DACH-Region und Italien, künftig wird das Programm auf weitere europäische Länder ausgeweitet.

Ausblick – Super-September und Branchenmessen

„Wenn ich auf die ersten sechs Monate von Alibaba.com in Deutschland zurückblicke, bin ich sehr zufrieden mit unseren bisherigen Aktivitäten und Engagements. Wir haben ein gesteigertes Interesse an unserer Marke und unserem Angebot bei deutschen KMU festgestellt. Unser Ansatz lautet ‚global denken, lokal handeln‘. Deshalb bieten wir unseren deutschen Kunden lokale Expertise und muttersprachlichen Support. Unser Team in Deutschland schätzt den direkten Austausch mit unseren Kunden auf den vielen Messen, an denen wir in diesem Jahr teilgenommen haben, sehr und wir sind stolz auf das, was wir in diesem Jahr in Deutschland bereits erreicht haben“, sagt Nik van der Beek, Marketing Lead DACH bei Alibaba.com. „Darüber hinaus wächst unser Team hier in Deutschland weiter, weshalb wir in ein größeres Büro im Münchner Werksviertel umgezogen sind. Dieser strategische Umzug stellt sicher, dass wir für die spannenden Highlights der kommenden Monate bestens vorbereitet sind.“

Deutsche B2B-Einkäufer auf Alibaba.com können sich auf den Super September freuen, die größte jährlich stattfindende B2B-Online-Verkaufsaktion der Plattform, die Einkäufern hilft, sich mit den meistverkauften Produkten einzudecken, ihre Lieferkette zu digitalisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Einkäufer profitieren von über 10.000 Großhändlern und Herstellern, die ihre Produkte mit länderspezifischen Angeboten und Rabatten anbieten, mit Sonderangeboten für Versand und Lieferung und ohne Mindestbestellmengen.

Alibaba.com wird in diesem Jahr seine Präsenz auf den relevanten Branchenmessen in Deutschland fortsetzen und an den folgenden Veranstaltungen teilnehmen:

– IFA, die weltgrößte Technologie- und Industriemesse für Unterhaltungselektronik in Berlin im September,

– eMove 360° Europe, eine internationale Leitmesse für Connected Cars, die im Oktober in München stattfindet, und

– ISPO, die führende Fachmesse für die Sportindustrie, im November in München.

About Alibaba.com

Launched in 1999, Alibaba.com is a leading platform for global business-to-business (B2B) e-commerce that serves buyers and suppliers from over 190 countries and regions around the world. It is engaged in services covering all aspects of commerce, including providing businesses with tools that help them reach a global audience for their products and helping buyers discover products, find suppliers and place orders online fast and efficiently. Alibaba.com is part of Alibaba International Digital Commerce Group.

About Alibaba Foundation

The Alibaba Foundation, established in December 2011, aims to create a culture that encourages people to get involved in philanthropy, make it sustainable and genuinely contribute to civil society and nature. Its key funding aspects include water protection, environmental awareness promotion and development of green organizations. Alibaba Group is committed to devoting a percentage of its annual income to the Alibaba Foundation to ensure stable long-term funding that will allow for timely response in the event of natural disasters or expansion of philanthropic projects.

