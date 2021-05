All4cloud erhält den SAP Pinnacle Award 2021 in der Kategorie Business ByDesign

Unternehmen außerdem Finalist in der Kategorie

Viernheim, 31. Mai 2021 – all4cloud wurde von SAP für seine herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit einem SAP Pinnacle Award 2021 in der Kategorie SAP Business ByDesign ausgezeichnet. Mit den Auszeichnungen würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards in 30 Kategorien wurden auf der Grundlage von Vorschlägen von SAP-Vertriebsmitarbeitern, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

“Unsere Partner spielen eine große Rolle bei der Umsetzung unserer Vision des Intelligenten Unternehmens mit unseren Kunden”, erläutert Christian Klein, CEO von SAP. “Auch in Zeiten voller Herausforderungen hat unser Partnernetzwerk seine Innovationskraft, Leistungsstärke und sein Engagement unter Beweis gestellt und unseren Kunden geholfen neue Wege zu gehen. Gemeinsam setzen wir weiterhin alles daran, herausragende Lösungen, Services und Erfahrungen zu bieten und unsere Kunden auf ihrem Weg zu Erfolg und Wachstum zu unterstützen.”

Der Pinnacle Award für SAP Business ByDesign bestätigt unseren unermüdlichen Einsatz für die Digitalisierung des Mittelstands. Unsere Kunden profitieren von der sehr guten Zusammenarbeit mit SAP als vollumfänglicher Cloud-Lösungsanbieter, von der lebendigen und wachsenden ERP-Plattform, sowie vom sicheren und stabilen Cloud-Betrieb”, so Henrik Hausen, CEO von all4cloud: “Als langjähriger und stark wachsender Partner ist dieser Award eine der höchsten Auszeichnungen, die wir erlangen können. Weltweit einer der erfolgreichsten SAP Business ByDesign Partner zu sein, das fühlt sich richtig gut an.

all4cloud als kompetenter Partner für den Mittelstand ausgezeichnet

Neben der Auszeichnung als Partner des Jahres in der Kategorie SAP Business ByDesign gab es für all4cloud einen weiteren Grund zur Freude: In der Kategorie Mid-Market landete das Cloud-Unternehmen in der Vorauswahl. “Wir freuen uns auch über die Anerkennung als Finalist der Kategorie Mid-Market und die damit verbundene Wertschätzung als kompetenter Partner für den Mittelstand”, so Hausen, der die diesjährigen Pinnacle Awards nicht nur als Belohnung, sondern auch als Ansporn sieht. “Wir wollen auf diesem Erfolg aufbauen und auch in Zukunft als erstklassiger SAP-Partner für aufstrebende Unternehmen auftreten.”

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte neue Wege zur Umsetzung ihrer Ziele aufzeigen.

all4cloud GmbH & Co. KG ist einer der erfolgreichsten und mehrfach ausgezeichneten SAP Business ByDesign Partner, agierend in Deutschland und der Schweiz: Als 100%-ige Cloud-Company haben wir bereits hunderte mitteständische Unternehmen erfolgreich auf dem Weg in die Welt des Cloud-ERP begleitet. Unser Ansatz: Wir führen nicht einfach Software ein. Wir leben und denken in Prozessen, achten auf deren pragmatische Lebbarkeit und treten als ganzheitlicher Partner für unsere Kunden auf. Unser Ziel ist es, unsere Kunden schneller und besser zu machen – durch integrierte Prozesse und mehr Transparenz.

