AllCloud erhält zwei AWS-Partner-Auszeichnungen

AllCloud wird als globaler ML/AI-Partner des Jahres ausgezeichnet und gewinnt außerdem den Amazon Web Services 2022 Partner of the Year Award in Deutschland, Österreich und Israel

Berlin, 31.01.2023 – AllCloud, ein weltweit führender Anbieter von Professional Services im Bereich Data Analytics und Machine Learning, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem globalen und einem regionalen AWS Partner Award 2022 ausgezeichnet wurde. Damit werden weltweit führende Unternehmen gewürdigt, die ihren Kunden dabei helfen, Innovationen voranzutreiben und Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) aufzubauen. Jurys aus AWS-Experten wählten die Gewinner der Awards nach strengen Kriterien aus.

AllCloud freut sich erstens über die globale Auszeichnung als „Machine Learning/Artificial Intelligence (ML/AI) Partner of the Year“, mit der die besten AWS-Partner mit der Machine Learning Partner Competency geehrt werden. Mit dieser Auszeichnung wird ein AWS-Partner geehrt, der seine Kompetenz im Bereich maschinelles Lernen unter Beweis gestellt hat. AllCloud wurde auf Grund der Anzahl seiner Kompetenzen, des für die Kunden erbrachten Werts und des erzielten Umsatzes mit dem Award ausgezeichnet.

Die regionalen und globalen AWS Partner Awards wurden im Rahmen einer Gala auf der AWS re:Invent 2022 verliehen und würdigen eine breite Palette von AWS-Partnern, deren Geschäftsmodelle im vergangenen Jahr auf Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit ausgerichtet waren. Mit den regionalen und globalen AWS Partner Awards werden Partner ausgezeichnet, deren Geschäftsmodelle sich bei der Zusammenarbeit mit Kunden auf AWS weiterentwickeln.

AllCloud ermöglicht es Kunden, durch die Migration von Datenbanken auf AWS, den Aufbau von Datenpipelines und Data Lakes sowie die Erstellung von Datenvisualisierungen, umfassend datengetrieben zu operieren. Mit seiner weltweiten Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Modellen für maschinelles Lernen (ML) und Managed Services für künstliche Intelligenz (KI) hilft AllCloud Kunden jeder Größe, Geschäftsprobleme zu lösen und Prozesse zu verbessern. AllCloud bietet seinen Kunden eine Reihe von Dienstleistungen an, die von der Beratung zur Verbesserung bestehender ML-Modelle bis hin zu der vollständigen Continuous-Integration/Continuous-Delivery-Pipeline-Implementierung (CI/CD) für Modelle und Trainingsdaten reichen. Darüber hinaus nutzt AllCloud seine firmeneigene Solutions Factory MLOps, um die Produktivität und Kosteneffizienz zu steigern und gleichzeitig Managed Services zu integrieren sowie Sicherheitsüberwachung und -orchestrierung anzubieten.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre“, sagte Eran Gil, CEO von AllCloud. „Wir arbeiten hart, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden bei ihren kontinuierlichen Innovationen mit AWS unterstützen, und glauben, dass die Einführung von ML und KI in die Produktion mehr ist als nur die Entwicklung eines Modells. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ML einzubinden, um echte geschäftliche Herausforderungen zu lösen und sofort Vorteile zu erzielen.“

„AWS-Partner stehen im Mittelpunkt der Wertschöpfung für globale Kunden in einer Vielzahl von Branchen“, sagte Ruba Borno, Vice President Worldwide Channels and Alliances bei AWS. „Wir fühlen uns geehrt, die ersten regionalen und globalen AWS Partner Awards zu vergeben, und danken allen Nominierten und Gewinnern dafür, dass sie die Cloud-Transformation unserer Kunden beschleunigen.“

Partner of the Year Award in Israel, Deutschland und Österreich

Zweitens hat AllCloud 2022 auch den AWS Partner of the Year Award in Israel, Deutschland und Österreich gewonnen. Damit werden Top-Mitglieder der AWS-Partner-Community ausgezeichnet, die herausragende Ergebnisse für ihre Partner- und Vertriebsteams erzielt haben.

„Wir fühlen uns geehrt, eine so bedeutende Auszeichnung für unsere Leistungen in allen unseren EMEA-Märkten zu erhalten“, sagt Eran Gil, CEO von AllCloud. „Sie ist eine wichtige Anerkennung für den großen Einsatz unseres Teams in Israel, Deutschland und Österreich und spiegelt unser Engagement für AWS und unser gemeinsames Bestreben wider, Unternehmen bei Innovationen in der Cloud zu unterstützen. Das Team von AllCloud ist sehr stolz auf das Erreichte in diesem Jahr und freut sich auf die Zukunft, in der wir unsere Entwicklung weiter vorantreiben wollen. Ohne die Unterstützung des gesamten AWS-Teams in allen Märkten, in denen wir vertreten sind, hätten wir das nicht geschafft.“

Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Partnerprogramm, das sich darauf konzentriert, Partnern beim Aufbau erfolgreicher AWS-basierter Unternehmen oder Lösungen zu helfen, indem es Unterstützung in den Bereichen Geschäft, Technik, Marketing und Markteinführung bietet. Das APN umfasst unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) auf der ganzen Welt, wobei die Teilnahme von AWS-Partnern in den letzten 12 Monaten erheblich gestiegen ist.

AllCloud ist ein weltweit aktiver Anbieter für Professional Services und Managed Services, der Unternehmen mit Tools für das Cloud Enablement und die Cloud Transformation unterstützt. Durch eine einzigartige Kombination aus Expertise und Agilität beschleunigt AllCloud das Potenzial von Cloud-Innovationen und hilft Unternehmen, den Wert der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen. AllCloud unterstützt seine Kunden bei der Verbindung von Front- und Back-Office durch den Aufbau eines neuen Betriebsmodells, das es ihnen ermöglicht, die Vorteile der Cloud-Technologie und der Datenanalyse zu nutzen. Durch die Einbindung unserer IP-basierten Lösungen in die Roadmaps der Kunden ermöglicht AllCloud auch eine höhere Produktivität für die Kunden und erlaubt ihnen, in einer sicheren Umgebung operative Exzellenz in der Cloud zu erreichen, und zwar an jedem Meilenstein auf ihrem Weg zur Cloud-First-Strategie. AllCloud betreut Kunden auf der ganzen Welt mit Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika.

