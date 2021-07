AllCloud übernimmt Integress

Durch die Übernahme kann AllCloud die Cloud-Journeys seiner Kunden weiter beschleunigen und sie noch besser dabei unterstützen, den Wert ihrer Daten in Salesforce, AWS und anderen wichtigen Systemen zu erschließen

Berlin, 16.07.2021 – AllCloud, ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und AWS Premier Consulting Partner, hat Integress, ein Datenanalyse-Unternehmen übernommen. AllCloud erweitert damit seine Expertise im Bereich Cloud-Daten und -Analytik und wird die Cloud-Journeys seiner Kunden weiter beschleunigen. Dave Taddei, Gründer und CEO von Integress, wechselt zu AllCloud als SVP, Data and Analytics Practice, North America. Die Übernahmebedingungen werden nicht bekannt gegeben.

AllCloud ist Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner und Salesforce Platinum Partner. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine etablierte Data und Analytics Practice in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die Übernahme von Integress ermöglicht es AllCloud, seine AWS- und Salesforce-zentrierten Data- und Analytics-Fähigkeiten zu erweitern. AllCloud-Kunden auf der ganzen Welt, die sich in der Cloud weiterentwickeln und wachsen, profitieren jetzt noch mehr von der Unterstützung durch AllCloud, um den Wert ihrer Daten in Salesforce, AWS und anderen wichtigen Systemen zu erschließen.

Integress verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung seiner Kunden und hilft ihnen, ihre Geschäftsziele zu erreichen, d. h. den Umsatz zu steigern und die Margen zu verbessern. Integress hat diese Erfolge für seine Kunden erzielt, indem Daten durch Cloud Data Warehousing, erweiterte Analytics und Visualisierungen zugänglich und umsetzbar gemacht wurden. Zum Beispiel hat Integress kürzlich einem Logistikunternehmen geholfen, 2 Millionen US-Dollar einzusparen, indem der Zugang zu Daten über Systeme hinweg erweitert wurde.

Zu den Kunden von Integress gehören Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Logistik, Transport und Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus hat Integress seine Exzellenz bei der Bereitstellung von transformativen Dienstleistungen auf Unternehmensebene unter Beweis gestellt, einschließlich seiner Arbeit mit Snowflake, Tableau und Sigma, die sich optimal mit den Services rund um AWS und Salesforce ergänzen, die AllCloud anbietet.

“Der Markt erlebt fast das Äquivalent eines perfekten Sturms”, sagt Doug Shepard, President North America von AllCloud. “Erstens hat sich die Migration von Unternehmen in die Cloud in den letzten 18 Monaten rasant beschleunigt. Zweitens schätzen Unternehmen die Insights, die betriebliche Effizienz und die strategischen Verbesserungen, die sie durch die richtige Nutzung ihrer Daten erreichen können. In den letzten Jahren hat Integress ein unglaubliches Geschäft in diesem Bereich aufgebaut und ist zu einem Innovationsführer geworden. Insbesondere die tiefgreifende Expertise und Erfahrung mit Snowflake ermöglicht ihnen ein einzigartiges Serviceangebot. Organisationen jeder Größe suchen nach den Services und der Skalierung, die AllCloud und Integress jetzt zusammen anbieten können.”

Die Data und Analytics Practice von AllCloud arbeitet eng mit der Salesforce Practice und der AWS Practice zusammen – nicht nur in Bezug auf den Austausch von Leads und Opportunities, sondern auch bei der Integration von Lösungen und Produkten. Die Übernahme von Integress bietet die Möglichkeit zur weiteren Spezialisierung bei gleichzeitiger Vermeidung von Silos. Da die globale Data und Analytics Practice von AllCloud weiter wächst und sich weiterentwickelt, werden sich zahlreiche Möglichkeiten zur weiteren Integration ergeben, insbesondere zwischen Salesforce, AWS und neuen Partnern wie Snowflake. Integress hat eine beträchtliche Anzahl von Acceleratoren aufgebaut, die genutzt werden können, um in AWS und Salesforce mit Data- und Analytics-Angeboten zu expandieren. Diese Angebote versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Cloud-Reise zu beschleunigen.

“Kunden aller Art kontaktieren Integress und AllCloud, um Cloud-Wissen und -Expertise zu erhalten”, ergänzt Dave Taddei, SVP, Data and Analytics Practice, North America, bei AllCloud. “Dank der Kombination der Angebote und unserer tiefgreifenden Erfahrung in verschiedenen Bereichen, sei es Data und Analytics, AWS, Salesforce oder Snowflake, verfügen wir über noch bessere Möglichkeiten, die gesamte Bandbreite der Kundenanforderungen zu erfüllen.”

Über Integress

Integress ist ein Datenanalyse-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden dabei zu helfen, ihre Daten zu nutzen, um informierte und umsetzbare Entscheidungen zu treffen, die ihr Geschäft vorantreiben. Mit einem außergewöhnlichen Team von Datenanalyse-Experten, die Kreativität und Leidenschaft in jedes Projekt einbringen, hilft Integress großen und kleinen Organisationen, Möglichkeiten in ihren Daten zu finden und diese Möglichkeiten zu nutzen, um ihr Unternehmen finanziell stärker und kundenorientierter zu machen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen.

Als Snowflake Select Partner, AWS Select Partner und Partner von Sigma, Fivetran und Matillion umfasst die Arbeit von Integress beschleunigte Analysestrategie & Design, Business Intelligence Analytics, maschinelles Lernen & künstliche Intelligenz, Cloud Analytics Quick Start, Cloud Data Pipeline & Integrations sowie Cloud Data Warehousing.

Die maßgeschneiderten Prozesse und Lösungen von Integress konzentrieren sich auf zwei Kernprinzipien: die Fähigkeit, ein Engagement schnell zu beginnen, und der Fokus auf Ergebnisse.

AllCloud ist ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und Managed Services, der Unternehmen mit Tools für das Cloud Enablement und die Cloud Transformation unterstützt. Durch eine einzigartige Kombination von Expertise und Agilität beschleunigt AllCloud das Potenzial von Cloud-Innovationen und hilft Unternehmen, den Wert der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen. Als AWS Premier Consulting Partner unterstützt AllCloud Kunden bei dem Aufbau eines neuen Betriebsmodells, mit dem sie die Vorteile von AWS effizient und sicher nutzen. AllCloud greift auf ein leistungsstarkes Ökosystem von Technologiepartnern, bewährten Methoden und gut dokumentierten Best Practices zurück. AllCloud unterstützt seine Kunden dabei, operative Exzellenz mit der Cloud zu erreichen, in einer sicheren Umgebung und bei jedem Meilenstein auf dem Weg zu einem Unternehmen mit einer Cloud-Strategie.

Mit über 12 Jahren Erfahrung und einem Portfolio mit Tausenden von erfolgreichen Cloud Deployments und zahlreichen Zertifizierungen bedient AllCloud Kunden auf der ganzen Welt. AllCloud hat Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://allcloud.io/de, lesen Sie unseren Blog auf https://allcloud.io/blog und folgen Sie @AllCloud auf Twitter.

