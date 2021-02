Alles aus Ulm und Neu-Ulm in einer APP?

Die neue Ulm | Neu Ulm – App macht dies möglich.

Die neue Ulm | Neu Ulm – App macht dies möglich. Ganz nach dem Motto “Alles von hier in einer App” finden sich Angebote der Gewerbetreibenden, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Stellenangebote, die Blogs der wichtigsten Blogger der Region, Stadt-Nachrichten, ein Branchenbuch und vieles mehr.

Die mobile Information durch Apps auf dem Smartphone sind nicht mehr weg zu denken. Diese sind der einfachste Weg schnell und einfach Informationen zu bekommen. Doch die Google Suche liefert nur Ergebnisse zu einem bestimmten Suchwort. Das Schmökern ohne direkte Sucheingabe ist nicht möglich. Anders in der Ulm | Neu Ulm – App: bereits beim Start der App sieht der User auf einen Blick alles Wissenswerte, wo was los ist und welche Angebote es heute gibt. Hat sich der User für ein Angebot entschieden, kann er sofort mit dem Anbieter in Kontakt treten, sich zum Anbieter navigieren lassen oder gleich bestellen. Somit ist die App der perfekte Begleiter für Bürger und Gäste in Ulm und Neu Ulm.

Den Gewerbetreibenden, den Vereinen, den Kirchen, der Stadt… bietet die App eine regionale Plattform um Ihre Angebote, Informationen und Veranstaltungen digital zu kommunizieren oder auch neue Mitarbeiter zu finden.

Somit ist die die Ulm | Neu Ulm – App auch für kleine Unternehmen die Plattform für digitales Marketing.

Die Teilnahme in der App ist sehr einfach. Entweder der Anbieter pflegt seine Informationen über einen individuellen Pflegezugang selbst ein oder er lässt dies den App-Betreiber für sich machen.

Hierfür entstehen dem Anbieter nur geringe Kosten.

Für die User steht die Ulm | Neu Ulm – App im Google Play Store und im Apple App Store kostenlos zum Download bereit. Die Nutzung der App ist ohne Registrierung und somit ohne Eingabe von persönlichen Daten möglich.

Die Ulm | Neu Ulm – App gibt es seit Juni 2020. Diese wird von DeinStadtmarketing betrieben. Das App Konzept wird auch schon in diversen anderen Städten und Landkreisen erfolgreich betrieben, bzw. von den Usern und Gewerbetreibenden genutzt: Regensburg, Fürth, Münsingen, Burgenfeld, Neumarkt, Landkreis Main Tauber, Landkreis Schwandorf…

DeinStadtmarketing ist spezialisiert auf digitales Marketing in sämtlichen Kanälen, wie Solial Media, Retageting, Affiliate, Google usw. und in vielen Städten auch mit einer eigenen Städte App.

Unsere Kunden sind Gewerbetreibende und Kommunen.

Wir sind für unsere Kunden von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung und der Erfolgsbetrachtung da!

Kontakt

DeinStadtmarketing

Sigurd Boßler

Benzstr. 28

72793 Pfullingen

07121/7487792

sb@deinstadtmarketing.de

https://deinstadtmarketing.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.