Alles für die Sommerparty bei erwinmueller.de

Praktisches Zubehör für Grill und Tisch in der neuen Themenwelt

Endlich Sommer und Zeit für geselliges Beisammensein in der freien Natur. In der neuen Themenwelt “ Sommerparty“ von erwinmueller.de ist alles zu finden, was es für eine gelungene Grillparty braucht: Geschirr, Tischwäsche und Kissen, alles für den Chef am Grill, Karaffen und Gläser sowie stimmungsvolle Dekoration.

Alles Zitrone

Sonnig und bunt, so soll der Tisch für die Sommerparty gestaltet sein. Ganz neu bei Erwin Müller ist die Kollektion „Zitrone“ mit Karaffe, Becher, Müslischale, Teller und Tablett. Das robuste Geschirr im sommerlich-fruchtigen Design macht richtig gute Laune. Es ist angenehm leicht und bruchsicher, deshalb besonders gut für Partys und Picknicks geeignet.

Eine Tischgestaltung im Zitronen-Design sorgt bei Partygästen auf jeden Fall für einen AHA-Effekt. Mit Tischdecken, Tischläufern und Tischsets sowie den dazu passenden Kissenhüllen und Stuhlkissen lässt sich ein einheitlicher Look gestalten. Ganz neu sind die Biertisch-Tischdecken aus dieser Kollektion.

Sogar die Küchenschürze gibt es im selben Design. Alle Artikel sind aus robuster Baumwollqualität, ausgestattet mit Fleckschutzausrüstung. Diese schützt den Stoff vor Verunreinigungen. Flüssigkeiten perlen ab und können abgetupft werden.

Selbstgemachte Zitronenlimonade, präsentiert in formschönen Glaskaraffen, macht das Thema „Zitrone“ komplett. Sehr praktisch ist die Karaffe mit Schraubdeckel. Da haben Insekten keine Chance und durch die große Öffnung können Früchte, Kräuter und Eiswürfel bequem eingefüllt werden. Stilvoll serviert werden kann die Limonade mit einem Trinkhalm aus Glas.

Bunt macht gute Laune

Ob Kinderparty, Sommerparty oder Grillparty, bunte Gläser, Geschirr und Kissen machen einfach Spaß und sorgen sofort für gute Laune. Die bauchigen Gläser der Serie „Sora“ von Leonardo strahlen Eleganz aus und setzen bunte Akzente auf dem Tisch. Die Glasserie wurde mit Colori, einer langlebigen und hochwertigen Hydroglasur, veredelt. Dadurch sind die Gläser widerstandsfähig und bestens für den Alltagseinsatz geeignet.

Ein Augenschmaus ist die Erwin Müller Steingut Serie „Foria“ mit einem Tafel- und Kaffeeservice. Bei jedem Service erhält man jeweils ein Stück in den Farben Blau, Gelb, Grün, Marine, Orange und Rot. Das Service lässt sich nach Lust und Laune kombinieren und ist dank der schlichten Formensprache vielseitig einsetzbar.

Bunt wird es auch mit den REDBEST Stuhlkissen. Ganz neu ist die runde Form mit einem Oberstoff aus glattem, strapazierfähigem Gewebe. Die Kissen sind in neun verschiedenen, leuchtenden Farben erhältlich.

Alles für den Grill

In der Themenwelt „Sommerparty“ gibt es das gesamte Zubehör für gelungene Grillspezialitäten. Grillspieße, Messer, Schneidbretter, Salatschüsseln und Aufbewahrungsboxen für die Vorbereitung der Speisen. Für den Grill verschiedenste Grillschalen, Grillpfannen, Pfannenwender, Grillzangen und Grillgabeln. Und natürlich auch eine Auswahl von Ofenhandschuhen, Geschirrtüchern und Schürzen für den Grillmeister.

Wer seine Burger gerne selbst machen möchte, findet dazu die perfekten Helfer von Westmark, nämlich eine Burger-Brötchen Backform und einen Hamburger-Maker. Der Backform sind auch die Backrezepte für Brötchen und Brote beigefügt. Mit der Backform „Mini“ können gleich 12 Burger Buns gleichzeitig gebacken werden. Durch eine spezielle Perforation ist eine ideale Wärmeverteilung beim Backen gewährleistet. Die Luft kann zirkulieren, Feuchtigkeit entweichen und das Backgut wird schön knusprig. Mit dem Mini-Hamburger Maker erhalten die Burger genau die richtige Form mit den typischen Rillen. Der Durchmesser je Burger-Patty beträgt ca. 6,5 cm.

Bienen-Dekorationen wie „Bienchen“ oder „Bienenkorb“ Deko-Hänger, eine Bienen-Wanddeko oder Duftkerzen „Honey“ sind eine stimmungsvolle Ergänzung für die Sommerparty. Und natürlich dürfen auch kreative Windlichter nicht fehlen. In der Themenwelt „Sommerparty“ auf erwinmueller.de wurde an alles gedacht, was gelungene Sommerfeste ausmacht.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de