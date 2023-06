Alles für gemütliche Gartenpartys bei erwinmueller.de

Kissen & Decken, Tischgestaltung und Dekoration für gute Laune

Sommerpartys im Freien machen richtig gute Laune. Dazu tragen auch eine fröhliche Tischgestaltung, stimmungsvolle Dekoration sowie weiche Kissen und flauschige Decken zum Reinkuscheln bei. Viele Ideen und Accessoires für ein gelungenes Fest zeigt erwinmueller.de in der Themenwelt “ Gartenparty„.

So wird es richtig gemütlich

Ob auf Gartenstühlen, Bänken, Liegestühlen oder auf dem Rasen – weiche Kissen und wärmende Decken machen eine Party erst gemütlich. Da kann man auch an kühleren Tagen und Abenden draußen sitzen. Pflegeleichte Kissenhüllen aus Velours- oder Baumwolle sowie leichte Fleece- und Frottier-Sommerdecken laden zum Kuscheln und Entspannen ein. Die Erwin Müller Frottierdecke ist luftig-leicht und vielseitig einsetzbar: als Schlaf- und Kuscheldecke, Picknick- oder Freizeitdecke oder auch als komfortables Strandtuch. Das Gewebe aus 100 % Baumwolle ist hautfreundlich, atmungsaktiv und temperaturausgleichend.

Außerordentlich praktisch ist ein Walk-Frottier Liegetuch mit beidseitigen Reißverschlusstaschen. In diesen können alle Utensilien verstaut werden, die für einen Relax-Tag in der Sonne gebraucht werden. Die Lasche wird über die Rückenlehne gezogen, dadurch kann das Liegetuch nicht verrutschen.

Tischgestaltung – bunt und praktisch

Die Outdoor Tischwäsche Serie „Terrassa“ mit dem jacquardgewebtem Blätter-Motiv macht aus einem einfachen Biertisch im Handumdrehen eine stilvolle Tafel. Sie ist schmutzabweisend und kann feucht abgewischt werden.

Zitronen sind der Inbegriff von Frische und Sommer. Sie eignen sich daher bestens als Deko-Element für stylische Sommerpartys. Ein einheitlicher Look im Zitronen-Design bei Tischwäsche, Kissenhüllen und Schürze ist ein echtes Party-Highlight.

Das ideale Partygeschirr ist die Serie „Roma“ von Erwin Müller. Teller und Tassen sind in vielen strahlenden Farben erhältlich und können perfekt miteinander kombiniert werden. Mit dazu passenden bunten Sitzkissen wird das fröhliche Ambiente am Tisch noch unterstrichen.

Wie macht man aus einem Glas Wasser ein kleines Kunstwerk? Die klassischen Longdrinkgläser von Leonardo können in der manutextur individuell graviert werden, beispielsweise passend zum Partythema oder mit Namen, aufgepeppt mit kreativ gestalteten Eiswürfeln. Dazu einfach Früchte oder Kräuter in die Eiswürfelform geben, mit Wasser auffüllen und gefrieren.

Gläserdeckel aus Silikon halten Insekten aus den Getränken fern und haben einen praktischen Nebeneffekt: Durch die unterschiedlichen Farben werden Verwechslungen vermieden.

Dekoration und Licht sorgt für stimmungsvolles Ambiente. Ein besonderes Highlight für Garten und Terrasse sind die Gartenstecker in Schmetterlingsform. Sie bestehen aus Metall in Rostoptik, mit Flügeln aus farbigem Kunstdekor. Auf der Rückseite befindet sich eine Halterung für ein Teelicht.

Utensilien für eine gelungene Gartenparty sind in der neuen Themenwelt „Gartenparty“ auf erwinmueller.de zu finden.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de