Allrounder – eine ausführliche Erklärung zum Thema Gleitsichtbrille

Die perfekte Gleitsichtbrille von Ihrem Optiker in Mainz

Gleitsichtbrillen bieten mehrere Sehflächen und punkten mit vielen Vorteilen, wenn es um Sehhilfen im Alltag geht. Wir bei Aktiv Augenoptik Hicking beraten als renommierter Optiker in Mainz fachkundig und individuell, denn bei vielen Menschen ab 40 Jahren nimmt die Flexibilität der Augenlinse ab. Altersweitsichtigkeit ist die Folge. Abhilfe kann eine Gleitsichtbrille schaffen. Was leistet der Allrounder unter den Brillen?

Wenn die Buchstaben verschwimmen

Ab ca. dem 40. Lebensjahr lässt oft die Sehkraft nach. Die Augenlinse verliert ihre Flexibilität, das Lesen wird schwierig. Presbyopie – Altersweitsichtigkeit – lautet der Fachausdruck dafür. Die Zeitung ist plötzlich unscharf gedruckt. Die Buchstaben auf dem Smartphone verschwimmen. Das Etikett im Supermarkt ist nicht mehr lesbar.

Eine Zeit lang lässt sich die nachlassende Sehkraft durch möglichst weites Weghalten der Texte „korrigieren“. Einfache Sehtests beim Optiker bestätigen dann den Verdacht. Eine Sehhilfe wird mit der Zeit unumgänglich. Mit einer Gleitsichtbrille wird das Sehvermögen sofort verbessert. Sie bietet im Gegensatz zur Lesebrille mehrere Vorteile und wird sehr oft gewählt.

Was macht die Gleitsichtbrille zum Allrounder unter den Sehhilfen?

Die Gleitsichtbrille kann mehrere Sehschwächen auf einmal korrigieren. Viele Menschen tragen bereits eine Brille, die eine bestehende Kurzsichtigkeit korrigiert. Das bedeutet, dass zwar Dinge in der Nähe gut erkennbar sind. Weiter entfernte Gegenstände oder Personen werden allerdings verschwommen wahrgenommen. Dies bezeichnet man als Myopie.

Wer trotz Brille feststellt, dass das Lesen zusehends schwieriger wird, sollte aktiv werden. Je länger man wartet, desto mehr lässt die Sehkraft nach. Wir bei Aktiv Augenoptik Hicking in Mainz wägen mit jeder einzelnen Brille individuell ab.

Beim Einsetzen der Leseschwäche bzw. Altersweitsichtigkeit muss die gewohnte Lesehilfe angepasst werden. Wer noch keine Brille trägt, bekommt direkt die Möglichkeit, sich für eine Gleitsichtbrille zu entscheiden, denn die normale Brille beim Lesen abzunehmen oder zur Lesebrille zu wechseln, kann umständlich sein. Nicht nur hier ist eine Gleitsichtbrille von Vorteil:

– Die Gleitsichtbrille verfügt über verschiedene Sehflächen. So können mehrere Sehschwächen mit nur einem Brillenmodell ausgeglichen werden.

– Es muss nicht zwischen normaler Brille und Lesebrille gewechselt werden.

– Eine Gleitsichtbrille korrigiert zudem auch eine Hornhautverkrümmung (Astigmatismus).

– Der Übergang zwischen den Sehfeldern ist fließend. So können auch Zwischendistanzen klar wahrgenommen werden.

– Die Gleitsichtbrille kann auch beim Sport sehr gut getragen werden.

– Viele attraktive Modelle stehen für jeden Geschmack zur Verfügung.

Beratung beim Optiker in Mainz

Unterschiedlichste Fragestellungen werden bei uns mit viel Know-how und Erfahrung beantwortet. Unsere Fachkräfte wissen: Beim Umgewöhnen auf die neue Brille können eventuell Kopfschmerzen oder Schwindel auftreten. Die Augen müssen sich umgewöhnen. Solange nimmt man die Brille einfach immer wieder zwischendurch ab. Wir stehen unseren Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Bei uns findet jeder seine ganz individuelle Brille!

Aktiv Augenoptik Hicking ist als erfahrener Optiker in Mainz das Fachgeschäft für Sehhilfen. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf der ausführlichen Beratung zum Thema Gleitsichtbrillen.

Seit 1998 sind wir von Aktiv Augenoptik Ihr fachlich kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für Kontaktlinsen und Brillen. Dazu gehört, Ihnen die besten Produkt zu empfehlen, und zwar völlig unabhängig, ob es sich um ein HighTech- Produkt handelt oder aus dem Basissortiment stammt. Wir nehmen uns für Sie die Zeit und verstehen Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse uneingeschränkt als Mittelpunkt unserer Arbeit.

Dafür stehen wir mit unserer langen Erfahrung, handwerklichen Geschick, viel technischem Know-How und mit Begeisterung für das optimale Ergebnis. Wir sind also der erste Ansprechpartner, wenn Sie in Mainz und Umgebung eine Brille, Kontaktlinsen oder eine ausführliche Beratung in Sachen Sehhilfe suchen. Scheuen Sie sich nicht uns zu fragen, wir können Ihnen mit unserer Jahre langen Erfahrung sicher weiterhelfen.

Kommen Sie uns einfach in unserem zentralen Standpunkt in Mainz besuchen und lassen sich beraten.

Bildquelle: Bild von martinlutze-fotografie auf Pixabay