Allrounder zur Aluminium-Zerspanung

Die neuen Walter ISO N-Fräser MC267 Advance

Tübingen, 01. Juni 2021 – Die Bearbeitung von ISO N-Werkstoffen wie Aluminium-Knetlegierungen und Aluminium-Gusslegierungen oder Kupfer fordert Werkzeuge heraus. Mit den Vollhartmetallfräsern MC267 Advance bringt Walter eine eigens dafür entwickelte Produktfamilie auf den Markt. Die universell einsetzbaren Fräser mit Zentrumsschnitt und Durchmesser 1 – 20 mm eignen sich für breite Anwendungsbereiche: auch für Branchen mit Mikro-Bearbeitungen, wie die Elektronikindustrie. Mit zwei oder drei Zähnen sind sie auf Maschinen mit unterschiedlichstem Leistungsspektrum einsetzbar, sowohl zum Schruppen als auch zum Semi-Schlichten und Schlichten. Die Kombination aus Geometrie (45°-Spiralwinkel) und vibrationsarmer Mikro-Geometrie ermöglicht hohe Stabilität und Prozesssicherheit.

Philipp Binder, Produktmanager Milling Round Tools bei Walter, sagt: “Mit dem ISO N-Fräser MC267 Advance bieten wir ein neues Vollnut- und Ramping-fähiges Werkzeug in einer beschichteten und unbeschichteten Ausführung an. Durch das hohe Leistungsniveau und einem attraktiven Preis ist das Werkzeug sowohl für den allgemeinen Maschinenbau als auch für die Restmaterial-Bearbeitung, zum Beispiel von engen Radien bei Strukturbauteilen in der Luft- und Raumfahrt, interessant. Also da, wo es nicht primär auf höchste Leistung ankommt. Neben dem MC267 Advance selbst profitieren unsere Kunden von unserem breiten Aluminium-Programm, in dem unser langjähriges Know-how steckt. Für Händler dürfte der große potenzielle Kundenkreis und die Universalität der Fräser im Mittelpunkt stehen.” Die Standard-Werkzeuge werden Kunden innerhalb weniger Tage geliefert. Anpassungen der Fräser an Kundenbedürfnisse sind möglich und werden via Walter Xpress in maximal drei Wochen geliefert.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2021-milling-mc267.aspx

Über Walter

Walter, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Walter beschäftigt rund 3 300 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

