Alltagshilfe neu definiert: deinNachbar stellt neues Helferportal mit praktischer App vor

Innovative App „matcht“ Unterstützungsbedarf von Hilfebedürftigen und pflegenden Angehörigen in Echtzeit mit Angeboten ehrenamtlicher Helfer

München, 6. Februar 2024 – Der gemeinnützige Verein deinNachbar e.V. hat die Einführung seines neuen Helferportals bekannt gegeben. Ab sofort haben Hilfebedürftige oder ihre Angehörigen jetzt auch selbst die Möglichkeit, ihren Unterstützungsbedarf eigenständig in die Vermittlungsplattform des Vereins einzutragen. Die neue Helfer-App (Video zur App siehe hier) synchronisiert in Echtzeit, welche ehrenamtlichen Helfer für die jeweilige Aufgabe zeitlich zur Verfügung stehen. Die Hilfesuchenden können anschließend auswählen, welche der Hilfeangebote sie in Anspruch nehmen möchten.

Angesichts der dringenden Herausforderungen in der Pflege sind neue Ansätze bei der Unterstützung Hilfebedürftiger zwingend notwendig. Gerade warnte eine Studie der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) vor einem drohenden Pflegekollaps im Freistaat. Einen solchen innovativen Ansatz bietet das digitale Alltagshilfe-„Matching“-System, das der gemeinnützige Verein deinNachbar derzeit in zwei Projekten in Bayern (München) und Hessen (Bad Vilbel) anbietet. Der Verein will mit diesen Projekten Schule machen und so sicherstellen, dass Hilfebedürftige in Deutschland auch ganz spontan im Sozialraum passgenau genau die Unterstützung erhalten, die sie gerade benötigen.

Neu: Direktzugang zum Helfer-Portal für selbstbestimmte Unterstützung

Mit dem aktualisierten Helfer-Portal und der benutzerfreundlichen Helfer-App erweitert deinNachbar das Modell einer praktikablen flexiblen Alltagshilfe für Pflegebedürftige. Dasneu programmierte Portal stellt in Kombination mit der App einen wichtigen Meilenstein für die Bereitstellung einer schnellen und bedarfsgerechten Unterstützung für alle Hilfesuchenden dar: Es bietet ihnen eine bisher unerreichte Autonomie bei der Organisation ihres täglichen Lebens. Mit den Pilotprojekten in München und – ganz neu – auch in Bad Vilbel, will der Verein zeigen, dass sich sein Modell auch für den bundesweiten Einsatz eignen kann. Schon länger führte deinNachbar Hilfebedürftige und freiwillige Helfer über ein Helferportal zusammen. In der Vergangenheit erfolgte die Koordination von Hilfegesuchen und -angeboten allerdings ausschließlich durch die Koordinatorinnen des Vereins. Diese Einschränkung entfällt mit dem Launch des neuen Helferportals: Hilfesuchende erhalten jetzt einen Direktzugang zur Plattform. Sie können spontane Hilfegesuche eigenständig erfassen und ihre Helfenden selbstständig auswählen.

Jeder kann Helfer werden – Aufwandsentschädigung inklusive

Eine hohe Flexibilität bietet das digitale Matching-System auch ehrenamtlich Helfenden. Sie erhalten nur Einsatzanfragen, die zu 100 Prozent auf ihr im System hinterlegtes Einsatzprofil passen. Dabei werden sowohl die angebotenen Tätigkeiten, verfügbare Zeitfenster sowie Einsatzgebiet und Qualifikationen gematcht. Der Freiwilligeneinsatz lässt sich dadurch optimal an die Bedürfnisse des eigenen Privatlebens anpassen. Helfer können auf einer integrierten Landkarte auch proaktiv nach Einsatzmöglichkeiten suchen. Verbindlichkeit zahlt sich aus: Engagierte erhalten neben einer sinnvollen Aufgabe und der hohen Wertschätzung der Hilfesuchenden über den Verein eine Aufwandsentschädigung von bis zu 3.000 Euro pro Jahr (abhängig von Art und Menge der geleisteten Alltagshilfen).

Um den Hilfesuchenden bei Bedarf immer eine helfende Hand zur Verfügung stellen zu können, muss der Verein sein Helfernetzwerk kontinuierlich verdichten. Daher sucht deinNachbar weitere Menschen, die bereit sind, ihre Hilfe anzubieten, wenn es in ihren Tagesablauf passt. Interessierte Freiwillige, die sich bei der stundenweisen Betreuung von hilfebedürftigen Personen über den Verein engagieren möchten, können sich unkompliziert über die Website https://www.deinnachbar.de/helferin-werden/ registrieren. Weitere Einzelheiten werden in einem Aufnahmegespräch digital oder vor Ort in München oder Bad Vibel besprochen.

Persönliche Begleitung durch Fachkräfte und kostenfreie Versicherung

Die Freiwilligen unterstützen ältere Menschen, Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen stundenweise bei verschiedenen Alltagsaufgaben – wie Einkäufen, Begleitdiensten, Spaziergängen, hauswirtschaftlichen Tätigkeiten – und bei Ausflügen. Sie entlasten so auch pflegende Angehörige oder pflegende Eltern. Während der Betreuungstätigkeiten sind die ehrenamtlichen Helfer kostenfrei über deinNachbar versichert. Alle Freiwilligen verfügen über ein polizeiliches Führungszeugnis und werden von Anfang an persönlich von angestellten Pflegefachkräften des Vereins betreut und geschult, bevor sie für Hilfseinsätze zugelassen werden. Auch Hilfesuchende und pflegende Angehörige werden durch die Pflegefachkräfte des Vereins mit Rat und Tat unterstützt und während der gesamten Pflegesituation fachlich und psychosozial begleitet.

Weitere Informationen, Formulare und Flyer finden sich unter https://www.deinnachbar.de/helferin-werden/.

Über deinNachbar e.V.

deinNachbar e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der als soziales Unterstützungsnetzwerk hilfe- und pflegebedürftige Senior*innen und pflegende Eltern mit geschulten ehrenamtlichen Helfern im Alltag unterstützt. Pflegende Angehörige werden entlastet und bekommen den notwendigen Freiraum für die eigene Regeneration. Professionelle Mitarbeiter aus dem Pflegebereich beraten pflegende Angehörige, schulen die ehrenamtlichen Helfer*innen und koordinieren die Aktivitäten des Vereins. Durch die Kombination von modernem Ehrenamt und digitalisiertem Management stellt deinNachbar e.V. schnell und unbürokratisch die Versorgung vieler Hilfebedürftiger sicher. Als soziale Begegnungsstätte für Helfer*innen, Hilfebedürftige und pflegende Angehörige organisiert der Verein regelmäßig Fortbildungen, Vorträge und Veranstaltungen. Weitere Informationen und das aktuelle Veranstaltungsprogramm unter www.deinnachbar.de

