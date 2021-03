alpha innotec bringt noch mehr Komfort ins Wohnzimmer – Neue Raumbedieneinheit RBE+ ab März im Markt

Kasendorf, 01. März 2021. Besitzer einer alpha innotec Wärmepumpe können ihre Heizung jetzt noch komfortabler regulieren. Die neue Raumbedieneinheit RBE+ mit integriertem Raumsensor macht die Steuerung ihrer Wärmepumpe vom Wohnraum aus zum Kinderspiel. Die alpha innotec RBE+ ist ab März lieferbar.

Das Touch-Bedienteil der Raumbedieneinheit RBE+ wird im Wohnraum des Kunden installiert und mit der Wärmepumpenregelung verbunden. Damit hat der Endkunde immer die wichtigsten Informationen zu seiner Heizanlage im Blick und kann sie komfortabel steuern. Die intuitive Benutzerführung macht die Bedienung kinderleicht.

Die Startseite des RBE+ zeigt den aktuellen Betriebsstatus und die unterstützten Betriebsarten an. Auf den Funktionsseiten kann der Endkunde die eingestellten Temperaturwerte jederzeit ablesen und verändern. Die gewünschten Werte wie etwa die Warmwassertemperatur lassen sich ganz einfach einstellen. Die vorgenommenen Einstellungen überträgt die Raumbedieneinheit in Echtzeit an die Wärmepumpe, wo sie sofort in die Regellogik übernommen und umgesetzt werden.

Im Ruhemodus zeigt das Display der Bedieneinheit die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wohnraum, die Außentemperatur und die Temperatur im Warmwasserspeicher sowie die Uhrzeit an.

Der integrierte Raumsensor ermittelt die Temperatur im Wohnraum des Kunden und unterstützt die effiziente und bedarfsgerechte Arbeit der Wärmepumpe: Wird der Raum zu warm, etwa durch Sonneneinstrahlung oder das Befeuern eines Kaminofens, sorgt die RBE+ dafür, dass sich die Wärmepumpe automatisch darauf einstellt. Erreicht die Temperatur im Raum hingegen nicht den eingestellten Wert, liefert die Wärmepumpe dank intelligenter Regelung ebenfalls automatisch die erforderliche Heizenergie, um den gewünschten Komfort im Raum herzustellen.

Vom innovativen Bedienkonzept der RBE+ profitiert der Endkunde doppelt: Zum einen erhält er einen einfachen und übersichtlichen Zugang zu den wichtigsten Einstellungen, zum anderen verbessert er auch die Regelgüte seines Gesamtsystems. Das hilft Heizkosten zu sparen. Im Falle einer Störung informiert die RBE+ den Kunden, damit dieser den Installateur rufen kann.

In Kombination mit den neuesten Wärmepumpenserien von alpha innotec erhöht die neue Raumbedieneinheit den Komfort für den Kunden zusätzlich. Die Software der Bedieneinheit lässt sich ganz einfach jederzeit über eine Micro-SD Karte auf den neuesten Stand bringen. Darüber hinaus versorgen nahezu alle neuesten Wärmepumpenmodelle die RBE+ über den Wärmepumpenregler ganz automatisch mit etwaigen Neuerungen und Produktverbesserungen.

Die neue Raumbedieneinheit alpha innotec RBE+ ist ab März 2021 lieferbar.

Über alpha innotec ( www.alpha-innotec.de):

Bereits seit 1998 entwickelt, produziert und vertreibt alpha innotec mit Sitz im oberfränkischen Kasendorf marktgerechte, bedienungsfreundliche Wärmepumpen. Im eigenen Technology Center – dem europaweit einzigartigen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit umfassenden Prüf- und Testmöglichkeiten – entstehen Wärmepumpen für sämtliche Markt- und Kundenanforderungen. Die langjährige Erfahrung als Hersteller energieeffizienter Lösungen gibt dem Kunden die Sicherheit, mit einem Produkt von alpha innotec die richtige Wahl zu treffen.

alpha innotec Wärmepumpen stehen für Qualität, Innovation, einfache Installation und Bedienung sowie zuverlässigen Betrieb. Mit einem breiten Sortiment für jede Anwendung, jede Objektgröße und jede Anforderung bietet alpha innotec eine breite Palette an Qualitätsprodukten, die jedes individuelle Bedürfnis erfüllt.

Mit alpha innotec entscheidet sich der Kunde für eine Marke, die höchsten Wert auf ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit legt: Die Wärmepumpen machen unabhängig von fossilen und endlichen Energieträgern, sparen CO2-Emissionen ein und erfüllen auch hinsichtlich ihrer Energieeffizienz höchste Standards.

