alpha innotec stellt neue Wärmepumpe vor: Die Hybrox – klimafreundlich, leistungsstark und flüsterleise

– Der oberfränkische Wärmepumpen-Spezialist präsentiert eine neue Wärmepumpe

– Die Hybrox von alpha innotec setzt auf das natürliche Kältemittel Propan (R290)

– Die Neuentwicklung bietet sowohl für den Heiz- als auch für den Kühlbedarf eine effiziente Lö-sung, ist besonders leise und kaskadierbar

Die ait-group, Pionier beim Einsatz natürlicher Kältemittel in Wärmepumpen, präsentiert unter der Marke alpha innotec ihre neueste außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe: Die alpha innotec Hybrox. Herzstück des Geräts ist die Verwendung des natürlichen und somit klimaschonenden Kältemittels Propan (R290), das sich seit 25 Jahren bewährt hat. Die ait-group setzt so weiter Maßstäbe in puncto Umweltfreundlichkeit und Effizienz.

Heizt und kühlt – ein Alleskönner für Alt- und Neubau

Die Hybrox ist alpha innotecs Antwort auf die Wärmewende und erfüllt die Anforderungen an zukunftssichere Neubauten und Sanierungen. Ob Altbausanierung, Nachrüstung oder Neubau – die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe ist flexibel einsetzbar. Mit Vorlauftemperaturen von 70 Grad Celsius und einer Heizleistung von bis zu 8 Kilowatt bietet sie sowohl für den Heiz- als auch für den Kühlbedarf eine leistungsstarke Lösung.

Geschäftsführer Sjacco van de Sande dazu: „Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) beginnt in Deutschland ab Januar 2024 eine neue Zeitrechnung für Heizsysteme. Wärmepumpen stehen dabei im Mittelpunkt. Bei uns dreht sich bereits seit über 25 Jahren alles um die Wärmepumpe. Bauwirtschaft, Heizungsinstallateure und Eigenheimbesitzer profitieren somit von unserem langjährigen Know-how und unserer Erfolgsgeschichte, die wir mit der neuen Gerätegeneration Hybrox konsequent fortschreiben“.

Klimaneutrales Kältemittel – Herzstück des Geräts

Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit natürlichen Kältemitteln sind in die Entwicklung der Hybrox eingeflossen. Das Ergebnis: eine Wärmepumpe mit hervorragender Heiz- und Kühleffizienz und beeindruckender Klimabilanz. Propan (R290) hat nahezu keinen Treibhauseffekt und weist im Vergleich zu anderen fluorierten Kältemitteln einen höheren Wirkungsgrad auf, d.h. es können höhere Vorlauftemperaturen bei niedrigeren Wärmequellentemperaturen für Heizung und Warmwasserbereitung erreicht werden. Deshalb fördert der Staat den Einsatz der Hybrox-Wärmepumpe zusätzlich zu den bestehenden Fördermitteln mit einem Sonderbonus von fünf Prozent.

Schalloptimiert und leise im Betrieb

Daneben punktet die Wärmepumpe von alpha innotec mit einer schalloptimierten und leisen Betriebsweise – ein Faktor, der angesichts des zunehmenden Einsatzes vor allem im Freien immer wichtiger wird. Die Hybrox läuft flüsterleise, verfügt sogar über einen Nachtmodus, der eine ungestörte Nachtruhe garantiert.

Geschäftsführer Marco Roßmerkel sagt weiter: „Seit 1998 optimieren wir die Wärmepumpentechnologie. Die neue Hybrox ist damit das Ergebnis permanenter Innovation – und widerlegt sämtliche gängigen Vorurteile gegenüber Wärmepumpen; vor allem in puncto Energieverbrauch, Lautstärke und Einsatzmöglichkeiten.“

Varianten und Optionen

Das Gerät ist in zwei Ausführungen erhältlich: Während die Hybrox 5 eine Gebäudeheizlast von bis zu 6 kW erzeugen kann, leistet die Hybrox 8 bis zu 9 kW. Beide Modelle bieten verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei verschiedene Hydraulikstationen und Hydraulikmodule oder auch ein Wandregler. Mit 122 (Hybrox 5) bzw. 133 (Hybrox 8) Kilogramm ist die Hybrox ein echtes Leichtgewicht. Auch die Montage und Inbetriebnahme der Wärmepumpe laufen dank des intuitiven Installations- und Bedienkonzepts und des vorgefertigten Anschlusssets rund.

Alle Details und weitere Informationen zur neuen Hybrox Serie finden Sie hier: https://www.alpha-innotec.com/de/landing/hybrox-waermepumpen

Über ait-deutschland / ait-group:

Die ait-deutschland GmbH ist Teil des NIBE-Konzerns, einem führenden europäischen Anbieter von nachhaltigen Energielösungen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1998 hat ait-deutschland eine konsequente Produktentwicklung mit klarer Ausrichtung auf die Markterfordernisse betrieben. ait ist einer der europäischen Marktführer auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnik mit ca. 1.400 Mitarbeitern und Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, den Niederlanden/Belgien, den USA und Schweden.

Die High-End-Technologieprodukte – insbesondere Wärmepumpen und Kühlsysteme – werden unter den Marken alpha innotec, NOVELAN und KKT chillers auf den Markt gebracht und lizenziert. Gegenwärtig werden die Produkte in mehr als 25 europäischen Ländern verkauft, KKT chillers vertreibt seine Produkte weltweit.

