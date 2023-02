ALPINRESORTS.COM & ASTERIX

Europas erfolgreicher Online Skiverleih startet die nächste Marketingkampagne.

Nach David Hasselhoff sichert sich ALPINRESORTS.COM die nächsten kultigen Marken-Repräsentanten. Ab sofort bewerben die Charaktere der weltweit bekannten und erfolgreichsten französischen Comicserie „Asterix und Obelix“ die Vorteile des größten Online-Marktplatzes für Skiverleih.

Gerade in herausfordernden Zeiten soll Winterurlaub für Abwechslung, Spaß und Freude sorgen. Genau das verkörpern die Gallier: Ihre sympathischen Charakterzüge, Sprüche und lustigen Geschichten bieten optimale Sprungbretter für zahlreiche Marketingideen und Umsetzungen.

Schnee und Berge sind nicht die einzigen Parallelen zwischen der Welt von Asterix und Obelix und dem ALPINRESORTS.COM-Universum.

So wie das Dorf der Kultfiguren Widerstand gegen Eindringlinge leistet, so unbeugsam trotzt der Online Skiverleih der weltweiten Preissteigerung.

„Skifahren muss leistbar bleiben, wir wollen möglichst vielen Menschen einen angenehmen Zugang zum Skisport bieten.“ so Gunther Dillersberger.

Optisch sind Asterix und Obelix bereits das perfekte Sinnbild für cleveres Buchen und großen Service. So schaffen sie es auch, ALPINRESORTS.COM als den bequemsten Weg zu qualitativ hochwertigem Equipment zu präsentieren. Diese Botschaften erreichen Wintersportfans zukünftig in Form von Werbespots, Anzeigen, POS-Material, Social Media-Beiträgen und der Buchungswebsite.

Thomas Glössner: „Wir finden es toll, dank der Comicfiguren ein Stück Kindheitserinnerung mit unserer Passion fürs Skifahren verbinden zu können. Freude hat einfach immer Saison.“

ALPINRESORTS.COM wurde 2006 gegründet und etablierte sich als Anbieter von qualitativ hochwertigem Equipment zu Europas führendem Marktplatz für Skiverleih. Zu www.ALPINRESORTS.com gehören 10 Webseiten auf 9 Sprachen mit 1.150 Partnershops aus 480 Skigebieten, das garantiert flächendeckend die größte Auswahl an Shops. Zuletzt wurde das Angebot im Herbst 2022 mit der Übernahme von SimplytoSki erweitert. Das Ergebnis spricht für sich: In 15 Jahren konnten mehr als 3 Mio. Ski erfolgreich vermittelt werden.

Bildquelle: ©2023 LES ÈDITIONS ALBERT RENÈ