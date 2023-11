Als Arbeitgeber leistet die enviaM-Gruppe einen sehr hohen Beitrag zum Gemeinwohl

enviaM, der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland, engagiert sich aus Sicht von Bürgerinnen und Bürgern gesellschaftlich besonders stark und wird als Bereicherung im direkten Lebensumfeld empfunden. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Die 1.000 für das Gemeinwohl wertvollsten Arbeitgeber Deutschlands“ von ServiceValue in Kooperation mit der WirtschaftsWoche. Dazu fragten die Experten Landkreis für Landkreis, welches Unternehmen für die Menschen vor Ort einen Wert darstellt. Anhand von mehr als 290.000 Urteilen wurden insgesamt 2.121 regional und überregional tätige Arbeitgeber sowie die nach Mitarbeiterzahl größten Unternehmen beziehungsweise Unternehmensverbünde Deutschlands auf den Prüfstand gestellt. Von allen 1.000 ausgezeichneten Unternehmen erreichte die enviaM-Gruppe den 12. Platz und gehört somit zu den für das Gemeinwohl wertvollsten Arbeitgebern in ganz Deutschland. Nach Ansicht der Befragten glänzt der ostdeutsche Energiedienstleiser durch sein soziales Engagement, als Sponsor, durch das Beschäftigungsangebot sowie durch Nachhaltigkeitsprogramme. Aus diesem Grund erhielt enviaM eine Auszeichnung als Unternehmen mit „sehr hohem Gemeinwohlbeitrag“.

„Neben unserer unternehmerischen Tätigkeit liegt uns das Wohlergehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Stärkung der Lebensqualität in der gesamten Region sehr am Herzen. Deshalb setzen wir uns konsequent dafür ein. Dass unser Engagement in der Region so gut ankommt, ist das schönste Feedback“, freut sich Sigrid Nagl, Personalvorständin in der enviaM-Gruppe.

Im Rahmen der bundesweit angelegten Studie führten ServiceValue und die WirtschaftsWoche eine Online-Erhebung durch, bei der die Befragten eine überschaubare Auswahl von Unternehmen bewerteten. Jedes Unternehmen wurde dabei mindestens 1.000 Befragten vorgelegt, die den Wert beziehungsweise den Beitrag der Arbeitgeber für das Gemeinwohl auf einer Skala von 1 (ausgezeichnet) bis 5 (schlecht) einstufen sollten. Anhand des errechneten Mittelwerts ergab sich die jeweilige Positionierung im Gesamtranking. Die enviaM-Gruppe schnitt mit einem Wert von 2,52 nicht nur als bester Energieversorger und als bestes Unternehmen Sachsens in der Untersuchung ab, sondern gehört in Sachen gesellschaftliches Gemeinwohl zu den Top-Unternehmen in ganz Deutschland.

Die Studienergebnisse und das gesamte Ranking veröffentlichte die WirtschaftsWoche online.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

