Als erster Microsoft-Partner weltweit: abtis erhält Advanced Specialization für Hybrid Cloud Infrastructure

Neueste Erweiterte Spezialisierung würdigt umfassende Expertise und Erfahrung in der Bereitstellung einer hyperkonvergenten Infrastruktur mit Anbindung an die Azure Cloud. abtis gehört damit zur weltweiten Spitzenklasse im Microsoft-Kosmos.

Pforzheim, 15.12.2022 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, schließt das Jahr 2022 mit dem Erwerb einer besonderen Advanced Specialization ab: als erster Microsoft-Partner weltweit verfügt abtis über die Spezialisierung Hybrid Cloud Infrastructure with Microsoft Azure Stack HCI. Damit weist das Unternehmen validierte Fähigkeiten zur Bereitstellung einer hyperkonvergenten, lokal installierten Infrastruktur mit Anbindung an die Microsoft Azure Cloud nach.

Unternehmen setzen heute vermehrt auf gemischte IT-Infrastrukturen und greifen dabei auf unterschiedlichste Ressourcen, Anbieter und Umgebungen zurück. Da mit jeder genutzten Umgebung in der Regel weitere Verwaltungstools und neue Betriebsmodelle hinzukommen, die es zu verwalten und kombinieren gilt, nimmt die Komplexität des Verwaltungsaufwandes, aber auch des Absicherungsbedarfs beständig zu. Neben dem generellen Mehraufwand an administrativen Tätigkeiten beinhaltet das häufig auch das Lösen meist kniffliger Implementierungsthematiken und Administrationsprozesse.

Azure Stack HCI hat sich hier zu einer Schlüsselkomponente der heutigen hybriden IT-Landschaft entwickelt. Es erlaubt, hyperkonvergente Infrastrukturen für die Ausführung von Workloads in einer lokalen Umgebung zu erstellen und lässt sich dabei nahtlos in lokale Rechenzentren integrieren. Damit kann bereits bestehendes Service-Equipment weiter genutzt werden und können gleichzeitig Wartungs- und Betriebskosten gespart werden. Die Workloads laufen on-premises auf dem firmeneigenen Server und werden über Azure verwaltet und abgesichert.

Für die neue Advanced Specialization Hybrid Cloud Infrastructure with Microsoft Azure Stack HCI musste abtis nicht nur umfassendes Know-how sondern auch bereits erfolgte Implementierungen bei Kunden vorweisen sowie höchste Standards für Service und Support erfüllen. Die aktuelle Spezialisierung ist bereits die 13., die abtis erhält. Das Unternehmen gehört damit zur absoluten Spitzengruppe der deutschen Microsoft-Partner.

„Wir arbeiten hart daran, uns permanent weiterzubilden und Zertifizierungen zu erhalten, um unseren Kunden stets mit umfassendem Wissen zu den neuesten Technologien zur Seite stehen zu können. Allein in 2022 haben wir nicht nur drei weitere Advanced Specializations erhalten, sondern wurden im neuen Partnerprogramm von Microsoft in fünf von sechs möglichen Bereichen als Microsoft-Lösungspartner ausgezeichnet“, sagt Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis. „Dass wir als erster Microsoft-Partner weltweit die Advanced Specialization für Azure Stack HCI erhalten haben, macht uns natürlich besonders stolz und gibt die Richtung vor, in die wir im nächsten Jahr gehen wollen.“

Mehr Informationen über das Angebot der abtis zur Hybrid-Cloud-Infrastruktur finden Sie hier: https://www.abtis.de/azure/hybrid-cloud

Sehen Sie hier ein Video zur Customer Success Story „Franz Morat Group rüstet sich für die Zukunft mit Azure Stack HCI“: https://www.youtube.com/watch?v=x9rRv3navj0

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 100.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland und mit fünf Microsoft-Lösungspartner-Kompetenzen sowie 13 Microsoft Advanced Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Cyber Defense Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau mit einem Microsoft Verified MXDR. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Barracuda, Deep Instinct, Rapid7, Semperis u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

Die abtis Holding AG ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH und die Ceteris AG. Die abtis GmbH ist der Experte für Microsoft-Technologien und Cyber Security für den Mittelstand. progX bietet innovative Lösungen in den Bereichen IoT, Automatisierung und Digitalisierung. changeable steht für zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit und begleitet Kunden in Change Management und Adoption. Die Ceteris komplettiert dieses Portfolio mit Business-Intelligence-Lösungen auf höchstem Niveau. Rund 160 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, Schleich, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine SC Freiburg und VfB Stuttgart sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

abtis GmbH

Vivien Jung

Wilhelm-Becker-Straße 11b

D-75179 Pforzheim

+49 7231 4431 122

presse@abtis.com

http://www.abtis.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Abtis

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

abtis@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.