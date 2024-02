Altbausanierung, wie werden Häuser der Zukunft aussehen und erhalten ?

Nachhaltig, schadstofffrei, mit gesundem Raumklima und energiesparend bauen nach Cradle to Cradle

Nachhaltiger Hausbau – hier geht die wieNEU GmbH mit gutem Beispiel voran. An der Bauwende ist ohnehin kein Vorbeikommen, glaubt das gesamte Team.

Nachhaltig, schadstofffrei, gesundes Raumklima und energiesparend: Die Firma wieNEU GmbH saniert im Altbaubereich, Denkmalschutz Fachwerkhäuser, ist im Neubau unterwegs, vorwiegend im Bestand, (Dachaufstockungen) erstellt individuelle Naturbaustoff-Holzhäuser aus heimischem Holz.

Nachhaltiger Hausbau

Das Unternehmen wieNEU GmbH entwickelt individuelle Bioholzhäuser, Schadstofffrei und nachhaltig aus heimischen Naturbaustoffen wie Holz, Lehm, Zellulose, Holzfasern, Hanf, Stroh und Kalk. Als Dämmmaterial werden für die Zwischenwände im Holzrahmenbau Holzfaser-, Stroh- oder Zelluloseeinblasdämmung verwendet.

Sie denken, eine Herausforderung ? Nein, bei fachlich richtiger Verarbeitung benötigt der Wandaufbau keinerlei Folien. Dieser bleibt diffusionsoffen, behält seine Kapillarwirkung und ist winddicht. Wie seit Jahrhunderten im Fachwerkhaus Bau bewährt.

Ein Aufruf zur Bauwende!

Hier ist sich das gesamte Team der wieNEU GmbH ihrer Rolle als Pioniere bewusst: die Bauwende wird jetzt nach C2C stattfinden! Ressourceneffizient ist zu beachten, die Blickrichtung wird vorwiegend in die Nutzung des Bestandes gehen! Wie schaffen wir neuen Wohnraum ohne weitere wertvolle Flächen zu versiegeln?

Hier wird noch viel Kreativität erforderlich sein. Wie nutzen wir leerstehende Büro-Immobilien in der Stadt ? Wie nutzen wir Plätze in der Stadt? Wie verdichten wir nach? Wie nutzen wir brachliegende Industriegebiete?

Das werden, nein, es sind die großen Themen, die uns jetzt beschäftigen.

Denn… die Grundstücke für großzügige Einfamilienhäuser werden rar. Unsere Lösung: vorgefertigte Module auf das bestehende Haus montieren. Vorgefertigte Wand- Decken- und Dachelemente zur beschleunigten Montage Vorort sind heute hilfreich. Die Statik macht das möglich und fertig ist die moderne Hauserweiterung, neuer Wohnraum ohne Neubau und Flächenfraß.

Wetterfest eingepackt gehen die Teile für eine Dachaufstockung als Holzrahmenbau oder in der bewerten Thoma Holz100 Massivholzbauweise per Sattelschlepper auf die Reise. Innerhalb einer Woche steht ein neues Effizienshaus aus Naturbaustoffen auf dem vorhandenen Bestandsgebäude. Nachhaltig, Schadstofffrei, energiesparend und als Wertstofflager in der Zukunft.

Das Unternehmen wieNEU GmbH greift gerne auf 45 Jahre angeeignetes Wissen ihres Altmeister, Seniorberater zurück. Der oft ehrenamtlich als Internationaler Meister in der dualen Ausbildung in fragilen Staaten in Afrika unterwegs ist.

Und dortiges, angeeignetes Wissen zum Bauen mit Naturbaustoffen, handwerkliche Fertigkeiten, diese dem Betrieb zugute kommen läßt. Die Auszubildende sind angehalten, und freuen sich, ihren Alt-Zimmerermeister in solchen Einsetzen zu begleiten.

