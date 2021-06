Aluxo Empfehlung: Dieses Tablet eignet sich für die Schule

Digitale Endgeräte bieten viele Optionen für die Schule – welches Tablet passt?

Der Lehrer erklärt etwas an seiner digitalen Tafel und gibt es mit einem Klick für das Tablet seines Schülers frei – diese Szenario ist mittlerweile an vielen Schulen Alltag. Voraussetzung dafür ist die passende Technik. Microsoft bietet mit dem Programm Surface4Education ausgesuchte digitale Endgeräte, die spielerisch miteinander kommunizieren und individuell angepasst flexibel im Unterricht zum Einsatz kommen können.

Tablet für die Schule: Welche Geräte passen?

Surface4Education steht zudem für besondere Konditionen, die Microsoft Schulen und Bildungseinrichtungen bietet, damit digitaler Unterricht nicht mehr Wunschvorstellung, sondern Realität wird. Mit Surface4Education weicht die klassische Tafel dem Whiteboard mit Touch Screen, das alle notwendigen Programme zur Verfügung stellt. Damit können Inhalte über die Schul Cloud mit den Tablets der Schülerinnen und Schüler geteilt werden. Natürlich funktioniert auch der umgekehrte Weg: Schülerinnen und Schüler können ihre Inhalte auf die Anwendungen des Lehrers übertragen. Mit der modernen Microsoft Technik ist Online Unterricht zudem leicht zu realisieren.

Surface Go2- Die Aluxo Empfehlung für das Tablet in der Schule

Welche Ansprüche muss ein Tablet für die Schule erfüllen? Es sollte leicht, sicher, robust und interaktiv nutzbar sein. “Das Surface Go2 aus dem Microsoft Programm Surface4Education erfüllt unserer Einschätzung nach alle Voraussetzungen, die digitale Endgeräte für die Schule erfüllen sollten. Es passt in jeden Ranzen, ist perfekt für unterwegs geeignet und hat einen 10,5 Zoll großen Touch Screen. Die Auflösung ist hoch und die Akkulaufzeit lang. Variabel lässt es sich mit einer Tastatur und einem Surface Pen ergänzen. Schulen, die wir mit Klassensätzen des Surface Go2 ausgestattet haben, berichten von sehr guten Erfahrungen mit diesen variabel einsetzbaren Geräten, die sich in ihrer Nutzung intuitiv erschließen und den digitalen Unterricht bereichern können”, schildert Marcus Rieck, Geschäftsführer der Aluxo GmbH. Das Unternehmen hat sich auf die Ausstattung von Bildungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten spezialisiert und bietet sowohl Kauf-, als auch Miet-Lösungen an. Als Microsoft Goldpartner kann Aluxo Tablets, Notebooks und Whiteboards für Schulen zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung stellen.

Surface4Education bietet Hard- und Software zum mieten oder kaufen für Bildungseinrichtungen. Die moderne Technik von Microsoft und zahlreiche Zusatzleistungen bieten die ideale Grundlage für digitales Arbeiten, Online Unterricht und Klassenmanagement. Surface4Education unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Bildungseinrichtung und berät Sie im Hinblick auf Ihren Bedarf.

