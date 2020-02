ALVAREZ & MARSAL eröffnet vierte Niederlassung in Deutschland

München – 10. Februar 2020 – Alvarez & Marsal (A&M) erweitert seine Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung seines vierten Regionalbüros in Düsseldorf. Das renommierte Beratungsunternehmen kann so vor Ort noch enger und fokussierter mit seinen Kunden zusammenarbeiten.

Peter Platsch, A&M-Managing Director der Düsseldorfer Niederlassung, sagt dazu: „Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in der Region Nordrhein-Westfalen ergibt sich eine wachsende Nachfrage von Unternehmen, mit A&M zusammenarbeiten zu wollen, um zweckmäßige und pragmatische Lösungen für ihre Herausforderungen zu finden. Unsere Präsenz in Düsseldorf bietet uns eine stärkere Plattform, um ihren Bedürfnissen vor Ort gerecht zu werden.“

Alvarez & Marsal in Deutschland auf Erfolgskurs

Die Eröffnung der Düsseldorfer Niederlassung ist auch ein weiterer Beleg für das starke Wachstum von A&M in Deutschland. Insbesondere die umfassende Expertise des Beratungsunternehmens im Bereich Unternehmenstransformation, der Beratung verschiedenster operativer und strategischer Veränderungen, ist eines der Hauptthemen für viele deutsche Unternehmen. Sie konzentrieren sich wieder auf ihre Kerndienstleistungen und möchten sicherstellen, dass ihre Organisationen optimal für die Zukunft aufgestellt sind. Eine Verlangsamung der Weltwirtschaft, kulturelle Veränderungen im Arbeitsumfeld und ein sich wandelndes Konsumverhalten bedeuten, dass Unternehmen grundlegende Veränderungen vornehmen müssen, um strategisch weiter zu wachsen.

A&M ist seit 2006 in Deutschland präsent und verfügt bereits über 150 Experten, die sowohl Unternehmen als auch Private-Equity-Kunden betreuen. Neben dem neuen Büro in Düsseldorf unterhält das Beratungsunternehmen über Büros in München, Frankfurt und Hamburg. In Europa hat A&M nun über zwanzig Büros in vierzehn Ländern. In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter europaweit um mehr als 50% gestiegen. Im vergangenen Monat begrüßte A&M seinen 1000sten Mitarbeiter in Europa.

„Wir erleben derzeit ein beispielloses Wachstum über das gesamte Spektrum unserer professionellen Dienstleistungen hinweg,“ kommentiert Jürgen Zapf, Managing Director und Co-Leader bei A&M Deutschland. „Die Eröffnung unseres Düsseldorfer Büros ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Markt unsere integrierte Plattform, unsere praxisorientierte Führung, unseren ergebnisorientierten Ansatz und unser Engagement zur Wertmaximierung zu schätzen weiß.“

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und Regierungsstellen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um Veränderungen voranzutreiben und Ergebnisse zu erzielen.

A&M ist ein führendes, globales Dienstleistungsunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1983 in Privatbesitz ist und Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Verbesserung der Unternehmensleistung und Turnaround-Management anbietet.

Mit über 4.000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten liefern wir solide Ergebnisse für Unternehmen, Vorstände, Private Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Unsere Führungskräfte und ihre Teams unterstützen Unternehmen bei der Transformation ihrer Abläufe, katapultieren das Wachstum und beschleunigen die Ergebnisse durch entschlossenes Handeln.

A&M besteht aus erfahrenen Unternehmern, erstklassigen Beratern, ehemaligen Mitarbeitern von Regulierungsbehörden sowie Branchenbehörden und nutzt seine Erfahrungen aus dem Restrukturierungsumfeld, um Veränderungen in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und Werte in jeder Phase des Wachstums zu erschließen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns: www.AlvarezandMarsal.com

